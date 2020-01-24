Головні новини 24 січня: коронавірус міг дістатися України, Дугар змінили запобіжний захід

В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус. Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь змінили запобіжний захід. У світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Такими були головні новини 24 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Перші жертви коронавірусу в Україні

Новий коронавірус (2019-nCoV), перший випадок якого зафіксували торік у Китаї, продовжує ширитися світом. Дістався він уже, імовірно, й України. Зокрема, тут зафіксували три випадки підозри на це вірус.

До теми! Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні – ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє було не підтверджено. Зараз один ще випадок, де триває епідемічне розслідування із залученням фахівців-епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідувано, так і донесено населенню,

– розповіла очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

До слова, напередодні виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин розповів, що пасажирів, які прибувають у аеропорт "Бориспіль", зустрічатимуть і перевірятимуть санітарні підрозділи.

Тим часом у Китаї наразі підтверджено 901 випадок захворювання та вже внаслідок вірусу загинули 26 осіб. Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу. Крім того, тут закрили 13 міст, серед яких – Вухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжецзян, Хуанши, Сянтао, Еньши, Цяньцзянь, Сяньнінь та інші.

Дивіться відео з госпіталю в Ухані:

Щодо інших країн, то хворобу було зафіксовано у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США. Також коронавірус дістався Європи – у Франції виявили два випадки зараження.

Як діагностують коронавірус в Україні

Якщо пацієнт звертається до лікаря з підозрою на новий коронавірус, у нього спершу мають виключити усі ГРВІ;

Потім встановити коронавірус за допомогою ПЛР (загальний тест);

У випадку підтвердження коронавірусу, Центр громадського здоров'я відправлятиме зразок у лабораторії в Європі (наразі ВООЗ визначила дві такі лабораторії).

Важливо! Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Левіна

Вбивство Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо Яни Дугар

Яні Дугарь, яку підозрюють в причетності до вбивства Павла Шеремета, змінили запобіжний захід. Тепер вона перебуватиме під нічним домашнім арештом. Таке рішення суду передбачає, що дівчина повинна перебувати у військовій частині у Гвардійську з 20:00 до 7.00. Також є зобов'язаною носити елекронний браслет.

Під час суду прокурори підкреслювали, є ризик, що Яна Дугарь може виїхати з країни, адже одружена з громадянином Іраку. Адвокати такі побоювання спростували. Адже жінка здала закордонний паспорт.

За даними слідства, вдалося встановити зв'язок Дугарь із Владиславом Грищенком. Він є підозрюваним у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківщини. Саме його голос звучав у телефонних розмовах, які оприлюднило МВС у справі вбивства Павла Шеремета. Слідство також підтвердило, що Дугарь здійснювала розвідку. Водночас це могли робити й інші люди, але слідству наразі невідомі деталі.

Зверніть увагу! Румунія обурилася через слова Зеленського про "окупацію Буковини": що про це відомо

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський також долучився до вшанування пам’яті жертв Голокосту. Зокрема, він у межах свого візиту до Ізраїлю відвідав відповідний меморіал "Яд Вашем" у Єрусалимі.

Також президент разом із дружиною оглянув фотовиставку "Спалахи пам’яті" на території комплексу. На виставці представлено світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція є присвяченою історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц. Крім того, Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

Візит Зеленського до меморіалу "Яд Вашем" у Єрусалимі

Також президент під час зустрічі з прем’єром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху розповів йому 3 історії про Голокост.

Історія перша

Це історія сім’ї, де було 4 братів. Троє з них, а також їхні батьки та їхні родини стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися до України. Залишився четвертий брат, в той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людиноненависницькою ідеологією. Через 2 роки після війни в нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом і сьогодні він стоїть перед Вами, пане прем’єр-міністре.

Істрія друга

Вони – не євреї, вони – караїми. Такі свідчення під загрозою розстрілу вона дала ССівцям щодо сусідки Волі Полякової та її батька Мордехая Зенгіна. Родину Мойсея Ховайло, його дружину, маленьку дитину вона заховала у селі неподалік Бахчисарая.

Вона – завідувачка дитячого садка в окупованому нацистами Криму – приховала національність своїх вихованців. Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила їх кримськотатарській мові та звичаям, діставала фальшиві документи та медичні довідки.

Вона – мусульманка за віросповіданням – врятувала 88 євреїв і звали її Сеїде Аріфова.

Історія третя

Його в’язничний номер – 2399. Він, як і решта бранців концтабору, утримувався в жахливих умовах. У 14-му бараці 3-го поля жили до 700 в’язнів. Він відмовився від дострокового звільнення.

Якщо не буду тут, хто допоможе цим людям перейти усі страждання? Вони підуть у вічність зі своїми гріхами у глибокій зневірі, що супроводить їх до пекла,

– він написав це у листі до своїх 6 дітей, що чекали на нього вдома.

Він – український священник греко-католицької церкви. Він рятував євреїв, видавши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Він був за це відправлений до концтабору "Майданек". Його звали Омелян Ковч.

Читайте також: Як українці допомагали євреям під час Голокосту: історія про порятунок з перших уст