Румунія обурилася через слова Зеленського про "окупацію Буковини": що про це відомо

Помилка у перекладі заяви президента Володимира Зеленського до дня Соборності України викликала політичний скандал у Румунії. Вибачатися довелося послу України, якого викликало МЗС Румунії.

Пресслужба МЗС Румунії повідомила, що очікує від української сторони правильного розуміння історії. Мовиться про згадку Північної Буковини у промові Зеленського до Дня соборності. У англомовній версії на сайті Офісу Президента українське слово "зайняли" переклали як "occupied" (окупували).

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Водночас, посол України в Румунії Олександр Баньков, якого 23 січня викликало румунське відомство, написав на своїй фейсбук-сторінці, що мовиться про неправильний переклад, а оригінальний текст є незмінним.

Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією,

​— написав посол.

За його словами, Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 років, аби продемонструвати необхідність в національній єдності та зміцнені держави. Посол також висловив жаль з приводу цієї неприємної інформації.

Зазначимо, що наразі слово "occupied" в англомовній версії заяви замінили на "was taken".

Що відомо про включення Північної Буковини до складу Румунії?22 січня 1919 року Західноукраїнська та Українська народні республіки об'єдналися в одну державу. Сьогодні в Україні цю подію відзначають як день Соборності.



Невдовзі "УНР" довелось залишити Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині. Водночас, у Румунії отримання контролю над Північною Буковиною у 1919 році називають "об'єднанням".