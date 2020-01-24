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      Румунія обурилася через слова Зеленського про "окупацію Буковини": що про це відомо

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      Румунія обурилась через заяву Зеленського / EPA

      Помилка у перекладі заяви президента Володимира Зеленського до дня Соборності України викликала політичний скандал у Румунії. Вибачатися довелося послу України, якого викликало МЗС Румунії.

      Пресслужба МЗС Румунії повідомила, що очікує від української сторони правильного розуміння історії. Мовиться про згадку Північної Буковини у промові Зеленського до Дня соборності. У англомовній версії на сайті Офісу Президента українське слово "зайняли" переклали як "occupied" (окупували).

      Варто пам'ятати: Румунія розпочала головування в Раді Європейського Cоюзу

      Водночас, посол України в Румунії Олександр Баньков, якого 23 січня викликало румунське відомство, написав на своїй фейсбук-сторінці, що мовиться про неправильний переклад, а оригінальний текст є незмінним.

      Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією,
      ​— написав посол.

      За його словами, Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 років, аби продемонструвати необхідність в національній єдності та зміцнені держави. Посол також висловив жаль з приводу цієї неприємної інформації. 

      Зазначимо, що наразі слово "occupied" в англомовній версії заяви замінили на "was taken".

      Що відомо про включення Північної Буковини до складу Румунії?22 січня 1919 року Західноукраїнська та Українська народні республіки об'єдналися в одну державу. Сьогодні в Україні цю подію відзначають як день Соборності.

      Невдовзі "УНР" довелось залишити Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині. Водночас, у Румунії отримання контролю над Північною Буковиною у 1919 році називають "об'єднанням".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Румунія Скандал МЗС України Історія
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