Главные новости 26 апреля: чествование годовщины Чернобыля, причины взрыва в Балаклее

В Украине 26 апреля чествовали годовщину Чернобыльской трагедии. Арсенал в Балаклее взорвали не с беспилотника. В Киево-Печерской лавре опровергли информацию, что коронавирусом заразились все священники. Судьба Ким Чен Ына – до сих пор неизвестна. Такими были главные новости воскресенья, 26 апреля.

Самые важные новости за сегодня, 26 апреля, в Украине и мире:

Годовщина Чернобыльской трагедии

26 апреля 1986 года четвертый энергоблок ЧАЭС взорвался во время испытаний. В ликвидации аварии приняли участие более 600 тысяч человек, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор. Из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий 34 годовщину Чернобыльской трагедии почтили при минимальном участии людей.

Обращение относительно Чернобыльской трагедии Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий,

– написал Зеленский.

Впоследствии президент принял участие в церемонии памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Владимир Зеленский также осмотрел место пожара в Чернобыльской зоне и встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручил им государственные награды.

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Как сообщили Владимиру Зеленскому, в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения готовят план, как здесь навести порядок после масштабных пожаров и как дальше развивать эту территорию. План заключается в реализации следующих шагов:

надо снова вернуть тот имидж, который имела Зона , то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий.

, то есть вернуть сюда людей, вернуть посещения, восстановить работу предприятий. с точки зрения леса следует убрать захламления, делать пожарные разрывы, чтобы больше такие ситуации не возникали;

чтобы больше такие ситуации не возникали; с каждым годом менять лицо этой территории, заниматься инфраструктурой.

Смотрите видео визита президента Зеленского в зону отчуждения:

Также почтили память ликвидаторов возложением цветов спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Арсенал в Балаклее взорвали не из российского беспилотника

Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет. В документе нардепы, в частности, ставят под сомнение применение беспилотников для подрыва арсенала. Зато убеждают, что хранилище боеприпасов взорвали с земли.

По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии против версии с беспилотником свидетельствуют два момента:

Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.

которые заранее были заложены в землю. Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете безпилотника не выдерживают любой проверки и противоречат здравому смыслу.

Отметим, что хранилище боеприпасов в Балаклее было самым мощным арсеналом в Восточной Европе. В конце концов, в результате взрывов в мае 2017 и марте 2018 года, Украина понесла убытки более чем 12 миллиарда гривен.

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Что известно о взрывах в Балаклее? – 23 марта 2017 года в Харьковской области в городе Балаклея произошел пожар на крупнейшем в Украине складе с вооружением. Пожар удалось потушить за несколько дней, а вот разминирование города продолжалось до 14 апреля. Сумма убытков превысила 200 миллионов гривен. В результате детонации боеприпасов погибла женщина.

– В начале мая 2018 года здесь вблизи военной части А 1352 вспыхнул пожар и были слышны взрывы. По данным военных, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров.



Вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавирус в Украине

В Украине подтвердили 8 617 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 209 пациентов умерли, еще 840 больных – выздоровели.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

В Киево-Печерской лавре, принадлежащей к Православной церкви Украины Московского патриархата, коронавирусом заразились все священники. COVID-19 также больны монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры.

По предварительным оценкам, на территории лавры заболели 150 – 200 человек. Большинство больных священников идет на поправку. В целом 3 человека умерли от коронавируса. Среди зараженных – настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Его уже выписали из Александровской больницы, он здоров.

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Ситуация в Почаеве

Власти Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, просят ввести чрезвычайное положение. Местные чиновники сообщают о резком росте случаев коронавирусной болезни у местных жителей.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде – поселке Старый Почаев.

Что известно о коронавирусе в Почаеве?О возможной вспышке коронавируса в Почаевской лавре стало известно в конце марта, когда молдавские паломники после посещения лавры заболели коронавирусной болезнью. Однако лавра это отрицала. Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась ни в Вербное воскресенье, ни на Пасху и принимала на службе сотни верующих.

Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителях и членах их семей, имеющих отношение к Почаевской лавре. Руководство лавры лишь 21 апреля закрыло святыню.

Вспышка COVID-19 в психбольнице на Харьковщине

В Областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья на Харьковщине вспышка COVID-19. Там зафиксировано 11 случаев коронавируса. На въездах в село установлены контрольно-пропускные пункты.

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Обратите внимание! В Киевском метрополитене заявили, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности. В метрополитене добавили, что, согласно постановлению Кабмина, карантинные меры в Украине продлили до 11 мая. Ограничения касаются и работы метро.



Карантин продлили до 11 мая / Инфографика 24 канала

Что с Ким Чен Ыном: мертвый или живой?

Недавно американские СМИ сообщили о якобы смерти Ким Чен Ына. Официального заявления об этом пока нет. Зато государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.



О состоянии лидера КНДР – много слухов / Фото Главком

Испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де-Бенос в твиттере заявил, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за заботу, но прошу журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными,

– написал Као де-Бенос.

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Что известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына