Главные новости 26 декабря: завершение военного положения, санкции против РФ и сильная непогода

В Украине официально завершилось действие военного положения в десяти областях. СНБО принял решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц РФ. В Украине бушует циклон Тете, который принес с собой сильные снегопады, метели, и как следствие часть областей осталась без света, а обучение в школах отменили. Такими были главные новости среды, 26 декабря, в Украине и мире.

Завершение военного положения

Во время заседания СНБО Президент Украины Петр Порошенко объявил, что 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 дней с 26 ноября в связи с агрессией России в Азовском море и захвата в плен украинских моряков.

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Украинский гарант отметил, что принял такое решение, несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не сильно изменилась. В частности, на Донбассе российские оккупационные войска стягивают тяжелое вооружение, среди которого и реактивные системы "Град". Кроме того, не была уменьшено и количество военного присутствия РФ в Азовском море.

Но в совершенно другом состоянии находятся сейчас оборонительные возможности ВСУ и других секторов обороны и безопасности,

– подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, если бы не выборы, которые назначены на 31 марта 2019 года, он бы обратился к Верховной Раде с просьбой продлить военное положение.

Что нужно знать о военном положении: смотрите видео

Украинский президент сообщил, что за время действия военного положения в 10 областях зарегистрировано на 26% преступлений меньше, чем было раньше. Также, была усилена охрана государственной границы, объектов инфраструктуры, а в восточных областях страны серьезно усилена противовоздушная оборона.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что за период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.

В Украине заончилось военное положение: видео

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил предварительные выводы по итогам введенного на 30 дней режима военного положения в десяти областях страны.

Первое – Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе – ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва,

– заявил он.

По его словам, Генштаб также провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне Украины. Участие в таком собрании приняли 30 тысяч резервистов, которые восстановили свои военные навыки.

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада расширит список санкций депутатами Госдумы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". В список будут внесены и предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

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Впоследствии, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ.

Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины,

– уточнили в СНБО.

Кроме этого, СНБО ввело санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного содержание их в российских СИЗО.

Украину накрыла непогода

В Украине бушует циклон Тете, который принёс с собой сильные снегопады и метели. Из-за этого без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

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Больше всего пострадала Днепропетровская и Полтавская области, там без света остались 172 и 119 населенных пунктов соответственно. В некоторых городах и селах на Полтавщине из-за непогоды отменили занятия в школах, а также закрыли въезд в область для всех видов транспорта.

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Также, от сильных снегопадов пострадала Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Сумская области. В школах Кропивницкого приостановили обучение до 9 января.

Из-за сильной непогоды пострадали и дети Киевской области. Там утром 26 декабря на трассе Долина – Майское из-за снежных сугробов застрял школьный автобус, в котором находились 30 учеников. Освобождать детей из снежной ловушки пришлось спасателям.

Назвали лучшие книги 2018 года

Представители международной неправительственной организации ПЕН-клуб опубликовали список лучших книг различных жанров, которые получили особый успех в 2018 году.

Книги украинских издательств разместили в нескольких жанровых списках: художественная литература, нон-фикшн, издание для детей и подростков, художественные издания, гуманитаристика, которые в свою очередь также подразделены на несколько специальных категорий.

По словам представителей ПЕН-клуба, этот список будет особенно полезен для тех, кто не знает, чем себя занять в длинные новогодне-рождественские выходные.

В частности, первую тройку украинской художественной прозы возглавили книги Андруховича Юрия "Любовники юстиции", Бондаря Андрея "Церебро" и Венгринюк Христи "Рождаться и умирать обутыми".