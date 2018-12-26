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      Головні новини 26 грудня: завершення воєнного стану, санкції проти РФ та сильна негода

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      Новини України сьогодні 26 грудня 2018 - новини України і світу
      Головні новини 26 грудня / Колаж 24 каналу

      В Україні офіційно завершилась дія воєнного стану в десяти областях. РНБО схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб РФ. В Україні вирує циклон Тете, який приніс з собою сильні снігопади, хуртовини, і як наслідок частина областей залишилась без світла, а навчання у школах відмінили. Такими були головні новини середи, 26 грудня, в Україні та світі.

      Завершення воєнного стану

      Під час засідання РНБО Президент України Петро Порошенко оголосив, що 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 днів з 26 листопада у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі та захоплення в полон українських моряків.

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      Український гарант зауважив, що ухвалив таке рішення, попри те, що ситуація навколо України не дуже змінилася. Зокрема, на Донбасі російьскі окупаційні війська стягують важке озброєння, серед якого і реактивні системи "Град". Окрім того, не була зменшена й кількість військової присутності РФ у Азовському морі. 

      Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості ЗСУ та інших секторів оборони та безпеки,
      – підкреслив глава держави.

      За словами Порошенка, якби не вибори, які призначено на 31 березня 2019 року, він би звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити воєнний стан.

      Що потрібно знати про воєнний стан: дивіться відео

      Український президент повідомив, що за час дії воєнного стану в 10 областях зареєстровано на 26% злочинів менше, аніж було раніше. Також, було посилено охорону державного кордону, об'єктів інфраструктури, а в східних областях країни серйозно посилена протиповітряна оборона.

      Речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що за період дії воєнного стану в Україну не пропустили близько 1650 громадян Російської Федерації.

      В Україні звершився воєнний стан: відео

      Окрім того, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко представив попередні висновки за підсумками запровадженого на 30 днів режиму воєнного стану у десяти областях країни.

      Перше – Генеральний штаб спроможний розгорнути міжвидові угрупування військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії. Друге – ЗСУ готові, в короткий термін, суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву,
      – заявив він.

      За його словами, Генштаб також провів масштабні організаційні та навчальні заходи з оборони України. Участь у таких зборах взяли 30 тисяч резервістів, які поновили свої військові навички.

      Україна ввела нові санкції проти Росії

      Президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада розширить список санкцій депутатами російської Держдуми з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР". До списку будуть внесені і підприємства, які "тим чи іншим способом протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок у збройні сили РФ".

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      Згодом, Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.

      Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України,
      – уточнили в РНБО.

      Крім цього, РНБО ввело санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

      Україну накрила негода

      В Україні вирує активний циклон Тете, який приінс з собою сильні снігопади та хуртовини. Через це без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.

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      Найбільше постраждала Дніпропетровська та Полтавська області, там без світла залишилися 172 та 119 населених пунктів відповідно. У деяких містах і селах на Полтавщині через негоду скасували заняття у школах, а також закрили в'їзд до області для усіх видів транспорту. 

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      Також, від сильних снігопадів постраждала Черкащина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кіровоградщина і Сумщина. У школах Кропивницького призупинили навчання до 9 січня.

      Через сильну негоду постраждали і діти на Київщині. Там вранці 26 грудня на трасі Згурівка – Майське через у сніговому переметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 30 учнів. ВИзволяти дітей зі снігової пастки довелося рятувальникам.

      Назвали найкращі книжки 2018 року

      Представники міжнародної неурядової організації ПЕН-клуб опублікували список найкращих книг різних жанрів, які отримали особливий успіх у 2018 році.

      Книги українських видавництв розмістили у кількох жанрових переліках: художня література, нон-фікшн, видання для дітей та підлітків, мистецькі видання, гуманітаристика, які у свою чергу також поділені на декілька спеціальних категорій.

      За словами представників ПЕН-клубу, цей список буде особливо корисний для тих, хто не знає, чим себе зайняти у довгі новорічно-різдвяні вихідні.

      Зокрема, першу трійку української художньої прози очолили книги Андруховича Юрія "Коханці Юстиції", Бондара Андрія "Церебро" та Венгринюк Христі "Народжуватися і помирати взутими".

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Новини Росії Негода в Україні Книги Література Україна – Росія Сніг в Україні Санкції
      Джерело: 24 Канал
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