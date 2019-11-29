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      Главные новости 29 ноября: темы от РФ на нормандскую встречу и реформа званий в армии

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      Главные новости 29 ноября / Коллаж 24 канала

      Нормандская встреча состоится уже скоро – в Кремле одной из главных тем считают статус оккупированных территорий. Владимир Зеленский подписал закон о реформе званий в армии. Скандальный бывший нардеп Александр Онищенко, который находится в международном розыске, собрался вернуться в Украину. В Словакии погибли 2 украинских альпиниста. Такими были главные новости пятницы, 29 ноября.

      Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире.

      Нормандская встреча – темы от Кремля

      Нормандская встреча, о которой так много говорили не только в последнее время, уже близко – она состоится 9 декабря. В России уже готовят списки важных с их точки зрения вопросов.

      В Кремле заявляют, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация формулы Штайнмайера, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска,
      – говорит заместитель главы МИД России Александр Грушко.

      1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. В свою очередь, захваченный участок российско-украинской границы должны передать под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

      Отдельно в Москве собираются обсудить "вопрос безопасности", который касается разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      розведення сил на Донбасі
      Как происходит разведение сил на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Что надо знать о встрече в нормандском формате?

      • В рамках нормандской встречи впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      Реформа званий в армии

      Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО.

      Закон должен ввести новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО; повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

      Как будут звучать воинские звания после смены названий?

      • Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик, и их аналоги на флоте – мичман, старший мичман;
      • Появятся новые звания – рекрут штаб-сержант (штаб-старшина ВМС); мастер-сержант и главный мастер-сержант (аналоги на флоте – старший мастер-старшина, главный мастер-старшина);
      • Сержантский и старшинский состав поделят на младший и старший состав.

      Закон трансформирует воинские звания сержантов и старшин. Новые воинские звания – не изменения шевронов, а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих. Кроме того, меняется имидж и функционал сержантского корпуса и вводится низкое воинское звание рекрут. Подробные объяснения – здесь.

      Нові звання в українській армії
      Новые звания в украинской армии / инфографика 24 канала

      Закон также определяет должностные обязанности для должностей:

      • главный сержант (главный старшина) бригады, полка, батальона, дивизиона;
      • начальник медицинского пункта бригады, полка, батальона, дивизиона, роты;
      • сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор);
      • инструктор по тактической медицине роты (батареи);
      • сержант по материальному обеспечению.

      Онищенко обещает вернуться – да еще и лоукостом

      Скандальный бывший нардеп Александр Онищенко, который находится в международном розыске, собрался вернуться в Украину. По его словам, его возвращение состоится 13 декабря: так он хочет избежать принудительной выдачи Украине.

      Сам Онищенко говорит: "Уже время". Как доказательство скандальный политик показал билет на рейс лоукост-авиаперевозчика Ryanair – полетит из Барселоны в Киев эконом-классом.

      Бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что Онищенко может и не вернуться. Настораживает то, что он получил вид на жительство в Италии на следующие 10 лет.

      Так для чего шум?

      По мнению экс-нардепа, Онищенко хочет избежать принудительной выдачи Украине. Дело в том, что он согласился на добровольную экстрадицию и для этого предоставил испанскому суду подробный план своего путешествия домой. В рамках этого плана он даже купил билет на лоукост-рейс Барселона – Киев. Едва ли покупать билеты на лоукосты является привычной практикой для миллионера Онищенко.

      В Словакии погибли двое украинских альпинистов

      Трагедия произошла ночью 28 ноября в районе Высоких Татр, когда украинцы спускались с вершины. Погибли 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрилева.

      Инструктор и представитель Федерации альпинизма и скалолазания Киева Александр Кашель рассказал 24 каналу, всего было 4 отряда и в каждом около 6 человек. Они уже вернулись с маршрутов и находятся в горном приюте высокогорной зоны – там, где базировались сборы.

      Тела спасатели транспортировали и сейчас они в морге в городе Новый Смоковец. Доступ к ним только через полицию. Это было учебно-тренировочное восхождение и в этот день были плохие погодные условия. Сейчас мы ждем свидетелей событий. Когда люди спустятся, тогда будет четкая информация,
      – отметил инструктор.

      Кашель добавил, что уже собирают средства на помощь близким погибших.

      Профессия "митингующий"

      Стоит знать: Нападающий Шабунина "митинговал" под судом против Садового фото и видео

      Во время избрания меры пресечения Андрею Садовому под зданием Антикорсуда собрались несколько десятков "протестующих". Журналисты заметили, что одним из них был Ростислав Федорко, которого объявляли в розыск из-за нападения на главу ЦПК Виталия Шабунина.

      В целом радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского оказались профессиональными "митингующими". За последние полтора года они "засветились" на ряде пикетов и даже нападали на журналистов и общественных активистов. Больше об этом – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Александр Онищенко Новости политики Украина – Россия Новости России Президент Украины Владимир Зеленский Словакия Вооруженные силы Украины Формула Штайнмайера Разведение войск Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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