Главный полицейский страны в 2021 году заработал более полутора миллионов гривен

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко за 2021 год заработал в должности более полутора миллионов гривен. Он возглавляет Нацполицию почти 2 года.

В частности, за исполнение своих обязанностей Клименко за предыдущий год получил 1 605 553, 38 гривны. Об этом в Национальной полиции сообщили по запросу 24 канала.

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Схема начисления зарплаты полицейского

Игорь Клименко называется генералом полиции первого ранга. У него есть многочисленные награды и медали. Клименко также является доктором психологических наук.

Зарплату ему начисляют в соответствии с постановлением Кабмина за 2015 год и приказом МВД за 2016 год.

Проблемы с зарплатой в полиции

В городе Токмак Запорожской области 95% полицейских, то есть 30 работников, написали рапорты на увольнение. Об этом в сети сообщала народная депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик. Среди причин она перечислила: неоплату за сверхурочную работу, давление руководства по выполнению показателей раскрытия преступлений и искажение фактов работы полицейских публичными людьми.

Впоследствии глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что правоохранителям с января 2022 обещают повысить зарплату. В первую очередь речь идет о патрульных, спецназначенцах и полицейских, которые служат в зоне операции Объединенных сил. В то же время Клименко замечал, что подписки окладов для руководителей Нацполиции, структурных и территориальных подразделений не предусматривают.

В парламенте уже зарегистрировали законопроект, фактически повышающий зарплату правоохранителей. Предлагают привязать зарплату полицейского к 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц, установленных на 1 января, что в 2022 году составляет 24 810 грн.

Оклады украинских чиновников

Вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук находится на должности более двух месяцев. За работу в кресле министра в 2021 году она заработала более 100 тысяч гривен.

Министр Кабмина Олег Немчинов за предыдущий год заработал в своей должности более 553 тысяч гривен. Наибольшую зарплату чиновник получил в феврале – 87 тысяч.

Ольга Стефанишина ежемесячно в 2021 году в среднем получала более 40 тысяч гривен. Соответственно, за год вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины заработала более 600 тысяч гривен.

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