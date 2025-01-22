"Случился инсульт": главный психиатр ВСУ приехал в суд на скорой

Главного психиатра ВСУ Олега Друзя, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов, доставили в зал суда на карете скорой помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Главного психиатра ВСУ доставили в суд

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь за время полномасштабной войны с Россией приобрел необоснованных активов более чем на 1 миллион долларов. Все имущество подозреваемый не задекларировал и оформил на свою жену, дочь, сыновей, а также на других посторонних лиц.

В среду, 22 января, главному психиатру ВСУ будут избирать меру пресечения. Правда, в Шевченковский суд подозреваемого привезла карета скорой помощи.

Адвокат задержанного чиновника Владимир Клочков заявил, что у подозреваемого во время обысков случился инсульт и он попал в реанимацию. Сейчас его состояние, по словам стороны защиты, "очень плохое и критическое".

Во время обыска произошел инсульт. Он сразу был госпитализирован в реанимацию. Там ему делали все мероприятия. Я не врач, не знаю – какие, но состояние очень плохое. После этого он был переведен из госпиталя в больницу скорой помощи, где есть специальные камеры. Это было пожелание СБУ. И сейчас на судебное заседание он доставлен в карете скорой помощи. И с ним постоянно находятся врачи,

– заявил адвокат.

Клочков добавил, что это "не стратегия защиты". Он отметил, что представители СБУ также знают об инциденте и ухудшении здоровья.

Адвокат о состоянии главного психиатра ВСУ: смотрите видео

Сторона защиты добавила, что надеется на меру пресечения, которая не будет связана с содержанием под стражей. Адвокат считает, что подозреваемый после пережитого должен быть в лечебном учреждении, где ему будут оказывать медицинскую помощь.

В то же время прокуратура настаивает на содержании под стражей в течение 60 дней или же внесении залога в размере 49,37 миллиона гривен.