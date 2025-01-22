Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

До теми Затримали головного психіатра ЗСУ: за майже 3 роки розбагатів на понад 1 мільйон доларів

Головного психіатра ЗСУ доставили до суду

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь за протягом повномасштабної війни з Росією набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів. Усе майно підозрюваний не задекларував та оформив на свою дружину, доньку, синів, а також на інших сторонніх осіб.

У середу, 22 січня, головному психіатру ЗСУ будуть обирати запобіжний захід. Щоправда, до Шевченківського суду підозрюваного привезла карета швидкої допомоги.

Адвокат затриманого посадовця Володимир Клочков заявив, що у підозрюваного під час обшуків стався інсульт і він потрапив до реанімації. Нині його стан, зі слів сторони захисту, "дуже поганий і критичний".

Під час обшуку стався інсульт. Він одразу був госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи. Я не лікар, не знаю – які, але стан дуже поганий. Після цього він був переведений із госпіталю в лікарню швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання СБУ. І наразі на судове засідання він доставлений у кареті швидкої допомоги. І з ним постійно перебувають лікарі,

– заявив адвокат.

Клочков додав, що це "не стратегія захисту". Він наголосив, що представники СБУ також знають про інцидент і погіршення здоров'я.

Адвокат про стан головного психіатра ЗСУ: дивіться відео

Сторона захисту додала, що сподівається на запобіжний захід, який не буде пов'язаний з триманням під вартою. Адвокат вважає, що підозрюваний після пережитого повинен бути у лікувальній установі, де йому надаватимуть медичну допомогу.

Водночас прокуратура наполягає на триманні під вартою протягом 60 днів або ж внесення застави у розмірі 49,37 мільйона гривень.