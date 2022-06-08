Главный раввин Москвы покинул Россию после требования поддержать войну против Украины

Россияне делают все возможное, чтобы оправдать войну против Украины. Поэтому все адекватные люди пытаются покинуть токсичную территорию.

Российские кафиры решили, что если их ручная РПЦ поддержала войну против Украины, то пойти на такой шаг можно будет и другим религиозным лидерам. Расчеты россиян снова потерпели фиаско.

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Пинхас Гольдшмидт покинул Россию

Власти российских кафиров решили заставить главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта поддержать так называемую "спецоперацию" в Украине. Тот ответил отказом, потому что становиться на сторону фашистов и оправдывать войну не собирался.

В начале мая Гольдшмидт уехал в Венгрию, где вместе с женой Дарой собирал деньги на помощь беженцам. Затем семья была вынуждена отправиться в Иерусалим, ведь отца раввина госпитализировали. После его отъезда на должность занял Давид Ушуваев, хотя русские раввины снова избрали Гольдшмидта. Он занимал должность более 33 лет.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Украина провела с россиянами очередной обмен телами погибших . Он прошел в формате 50 на 50.

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов Черного моря сохраняется. Сейчас там находятся 4 корабля и подлодка , суммарно они оснащены примерно 30 крылатыми ракетами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том , что сейчас только США оказывают ВСУ большую поддержку, чем его страна. Также он сказал, что "нужно поддерживать диалог с Россией", на что получил жесткий ответ от президента Литвы.

В Мариуполе российские кафиры строят гетто, в котором издеваются над мирными людьми всеми возможными способами. В частности, они придумали "челлендж", как люди должны биться за их "гуманитарную помощь", ведь в городе вообще нет пищи и большие проблемы с питьевой водой. Русские придумали списки и очереди, и люди должны бороться за то, чтобы получить продукты. Многим от тупика приходится потреблять продукты очень плохого качества.

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