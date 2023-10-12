Главный раввин Украины показал, как внуки прячутся от ракет террористов в "разных уголках мира"

Моше Реувен Асман, главный раввин Украины сравнил фотографии своих внуков, где они спасаются от обстрелов в Украине, а затем в Израиле.

За полтора года внуки главного раввина Украины Моше Реувена Асмана дважды оказались в опасности в результате активных боевых действий. Щемящие фото он опубликовал у себя в соцсетях.

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Внуки главного раввина скрываются от ракет террористов

Так, в феврале-марте 2022 года внуки главного раввина Украины находились в Киевской области, когда Россия начала ничем непровоцированную вооруженную агрессию против Украины.



Внуки Моше Реувен прячутся от ракет в Киеве в начале войны / Фото с фейсбук-страницы главного раввина Украины

В Израиль семья переехала, чтобы спастись от войны в Украине

Моше Реувен объяснил, что позже вместе с тысячами людей его родные эвакуировались из Украины в Израиль и Европу.

А в октябре 2023 года они вынуждены скрываться от ракет в Израиле, куда они уехали с охваченной войной Украины, во время жестокого нападения террористической группировки ХАМАС.



Теперь дети вынуждены прятаться от ракет террористов ХАМАС в Израиле / Фото с фейсбук-страницы главного раввина Украины

Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба. Молю Всевышнего, чтобы Он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения!

– подписал Моше Реувен фото.

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