Главный храм Константинополя заговорил на украинском

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      Святая София в Стамбуле
      Святая София в Стамбуле / Фото из открытых источников

      Историю музея Святой Софии в турецкой столице Стамбуле теперь можно услышать и на украинском языке.

      Об этом сообщается на странице Генконсульства в Facebook.

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      Они, совместно с посольством и волонтерами "Гид-юа" создали перевод аудио-экскурсий Святой Софией, и теперь руководство музея включило его в список языков, которыми звучат аудио-экскурсии в Святой Софии.

      Святая София (Ayasofya Müzesi) в Стамбуле говорит на украинском. Проверено Генеральным консулом Украины в Стамбуле Александром Гаманом и работниками Генконсульства,
      – говорится в сообщении.

      Напоминается, что работа по созданию украинского аудиогида началась более полугода назад. В Генконсульстве выразили благодарность турецким коллегам и волонтерам, которые поддержали эту идею и помогли сделать Стамбул еще интереснее для украиноязычных туристов.

      Обещаем не останавливаться на этом, работаем над тем, чтобы украинского языка в Турции и, в частности в туристическом Стамбуле, было больше, – добавили в Генконсульстве.

      Ранее дипломатам в Турции удалось добиться, чтобы из упоминаний о Роксолане убрали, что она имела российское происхождение. Сегодня туристы видят, что известная жена султана и меценат, родилась в украинском городе Рогатин на Ивано-Франковщине.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Турции
      Источник: 24 канал
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