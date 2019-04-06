Главный храм Константинополя заговорил на украинском

Историю музея Святой Софии в турецкой столице Стамбуле теперь можно услышать и на украинском языке.

Об этом сообщается на странице Генконсульства в Facebook.

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Они, совместно с посольством и волонтерами "Гид-юа" создали перевод аудио-экскурсий Святой Софией, и теперь руководство музея включило его в список языков, которыми звучат аудио-экскурсии в Святой Софии.

Святая София (Ayasofya Müzesi) в Стамбуле говорит на украинском. Проверено Генеральным консулом Украины в Стамбуле Александром Гаманом и работниками Генконсульства,

– говорится в сообщении.

Напоминается, что работа по созданию украинского аудиогида началась более полугода назад. В Генконсульстве выразили благодарность турецким коллегам и волонтерам, которые поддержали эту идею и помогли сделать Стамбул еще интереснее для украиноязычных туристов.

Обещаем не останавливаться на этом, работаем над тем, чтобы украинского языка в Турции и, в частности в туристическом Стамбуле, было больше, – добавили в Генконсульстве.

Ранее дипломатам в Турции удалось добиться, чтобы из упоминаний о Роксолане убрали, что она имела российское происхождение. Сегодня туристы видят, что известная жена султана и меценат, родилась в украинском городе Рогатин на Ивано-Франковщине.