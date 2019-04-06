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      Головний храм Константинополя заговорив українською

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      Свята Софія у Стамбулі
      Свята Софія у Стамбулі / Фото з відкритих джерел

      Історію музею Святої Софії у турецькій столиці Стамбулі тепер можна почути й українською мовою.

      Про це повідомляється на сторінці Генконсульства у Facebook.

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      Вони, спільно з посольством та волонтерами "Гід-юа" створили переклад аудіо-екскурсій Святою Софією, і тепер керівництво музею включило його до переліку мов, якими звучать аудіо-екскурсії у Святій Софії.

      Свята Софія (Ayasofya Müzesi) у Стамбулі говорить українською. Перевірено Генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом та працівниками Генконсульства,
      – йдеться у повідомленні.

      Нагадується, що робота зі створення українського аудіогіда розпочалася більше півроку тому. У Генконсульстві висловили подяку турецьким колегам та волонтерам, які підтримали цю ідею і допомогли зробити Стамбул ще цікавішим для україномовних туристів.

      Обіцяємо не зупинятися на цьому, працюємо над тим, щоб української мови в Туреччині і, зокрема в туристичному Стамбулі, було більше, – додали у Генконсульстві.

      Раніше дипломатам в Туреччині вдалося добитися, щоби зі згадок про Роксолану прибрали, що вона мала російське походження. Нині туристи бачать, що відома дружина султана та меценат, народилася в Українському місті Рогатин на Івано-Франківщині.

       

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      Теги: Новини України Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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