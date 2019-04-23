Главный вызов у Зеленского один, - эксперт

Избирательная кампания изменилась. Но самый большой вызов для Зеленского – не уйти с должности через год.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По его словам, старыми методами, которыми пользуются Порошенко, Тимошенко или Гриценко, бороться нереально. Даже "Оппоблок" в своих базовых регионах уже не актуален.

Зеленский задал быструю динамику и другую форму кампании. Никто не обсуждал содержание. Его не было. Центральный лозунг: ни обещаний, ни прощений, можно сказать, набрал 73%,

– подчеркивает Николай Давидюк.

По мнению Давидюка, у Зеленского две задачи. Первое – переезд из старого закостенелого здания администрации президента в прозрачный офис. Во-вторых, важно конвертировать такой бешеный рейтинг в депутатские мандаты, чтобы иметь возможность принимать решения. По его мнению, с каждым днем партия Зеленского будет терять количество мандатов, то есть миллионы долларов.

Рейтинг Зеленского будет проседать. 75% голосов на парламентских выборах одной идеологией не соберешь. На выборах был популистский микс: все для всех и только хорошее. Цветочно-букетный период завершился, надо начать говорить серьезно и принимать решения. И это будет холодным душем для избирателя. Зеленский делает не то, что обещал?

– подчеркивает Давидюк.

В частности, отмечает эксперт, если новый президент хочет повысить пенсии и зарплаты учителям, то надо забрать это у олигархов – ущемить их монополии. Для реализации своих обещаний, отмечает Николай Давидюк, Зеленскому нужна реальная команда, а не фасадная.

По его убеждению, чтобы создать оппозицию к Зеленскому в парламенте, старые политики с их методами не подходят. Они там будут. Но артикулировать общество, доносить новые месседжи не смогут, нужны новые политики.

Какие результаты второго тура выборов президента Украины?

Согласно подсчету ЦИК, Владимир Зеленский получил 73,17% голосов, а Петр Порошенко – 24,5%. Согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский-73,0% голосов. У Петра Порошенко – 25,5% голосов. Национальный экзит-пол-2019 совместно проводят три социологические агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе из 400 участков.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов