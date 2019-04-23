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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Головний виклик у Зеленського один, – експерт

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      Володимир Зеленсьий переміг на виборах президента України
      Володимир Зеленсьий переміг на виборах президента України / Фото з відкритих джерел

      Виборча кампанія змінилася. Але найбільший виклик для Зеленського – не піти з посади через рік.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За його словами, старими методами, якими користуються Порошенко, Тимошенко або Гриценко, боротися нереально. Навіть "Опоблок" у своїх базових регіонах уже не актуальний.

      Зеленський задав швидку динаміку і іншу форму кампанії. Ніхто не обговорював зміст. Його не було. Центральне гасло: Ні обіцянок, ні пробачень, можна сказати, набрало 73%,
      – наголошує Микола Давидюк.

      На переконання Давидюка, в Зеленського два завдання. Перше – переїзд зі старої закостенілої будівлі адміністрації президента в прозорий офіс. По-друге, важливо конвертувати такий шалений рейтинг в депутатські мандати, аби мати змогу приймати рішення. На його думку, з кожним днем партія Зеленського втрачатиме кількість мандатів, тобто мільйони доларів.

      Рейтинг Зеленського просідатиме. 75% голосів на парламентських виборах однією ідеологією не збереш. На виборах був популістський мікс: все для всіх і тільки гарне. Квітково-букетний період завершився, треба почати говорити серйозно і приймати рішення. І це буде холодним душем для виборця. Зеленський робить не те, що обіцяв?
      – підкреслює Давидюк.

       

      Зокрема, зазначає експерт, якщо новий президент хоче підвищити пенсії і зарплати вчителям, то треба забрати це в олігархів – ущемити їхні монополії. Для реалізації своїх обіцянок, наголошує Микола Давидюк, Зеленському потрібна реальна команда, а не фасадна.

      На його переконання, щоб створити опозицію до Зеленського в парламенті, старі політики з їхніми методами не підходять. Вони там будуть. Але артикулювати суспільство, доносити нові месиджі не зможуть, потрібні нові політики.

      Які результати другого туру виборів президента України? Згідно підрахунку ЦВК, Володимир Зеленський отримав 73,17% голосів, а Петро Порошенко – 24,5%. Відповідно до результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. В Петра Порошенка – 25,5% голосів. Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

      президентські вибори 2019

       

      Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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