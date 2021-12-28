Главу Ивано-Франковской таможни подозревают во взяточничестве

Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении во взяточничестве. Предполагают, что он вымогал ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили предполагаемую преступную схему 21 декабря 2021 года. Ее организовал таможенник, который требовал деньги у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.

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Что обещали взамен

За взятки таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следователи задокументировали, как предприниматель через посредников передавал таможенникам 5,6 тысячи долларов взятки. Уже 21 декабря одного из посредников задержали, когда тот получал 2,4 тысячи долларов. На следующий день ему сообщили о подозрении.

24 декабря следователи объявили подозрение руководителю таможни, а также еще одному посреднику.

Последние новости о коррупции в Украине

Недавно ГБР разоблачило чиновников, которые организовали масштабную схему незаконной приватизации земель в Житомирской области. В результате община понесла убытки более чем на 74 миллиона гривен. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении.

В Киеве 21 декабря поймали с поличным госисполнителя-взяточника. Он получил 2 тысячи долларов от владелицы изъятого авто Range Rover Sport, которое должны были продать.

Также 21 декабря правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны. Дело касается предложения взятки аудиторам в размере 24 миллионов гривен.

Текст поста ГБР:

ГБР сообщило о подозрении во взяточничестве руководителю Ивано-Франковской таможни

Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, который требовал ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции.

Напомним, 21 декабря 2021 ГБР разоблачило преступную схему, которую организовал таможенник. Деньги требовал у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.

За взятки таможенники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долл. США.

21 декабря 2021 года одного из посредников задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. долл. США, а на следующий день ему сообщили о подозрении.

24 декабря 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).