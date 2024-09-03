Главу МИД Дмитрия Кулебу планируют уволить, – СМИ
3 сентября 2024, 22:20Читати новину українською
Источник:Украинская правда
Вторник, 3 сентября, богат на сообщения об отставках. СМИ информируют, что под министропад может попасть и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Собеседники "Украинской правды" в команде президента сообщили, что под увольнение может попасть и глава МИД Дмитрий Кулеба.
С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.