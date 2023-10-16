Главу одесского управления НАБУ отстранили от должности: перед этим его наградил Кивалов
Источник:НАБУ
Глава одесского территориального управления НАБУ принял участие в мероприятии, где его наградил Сергей Кивалов. Он, в свою очередь, является фигурантом уголовного производства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды ко Дню юриста Владимиром Деулиным, главой одесского НАБУ. Кроме этого, дело касается непосредственно его участия в этом мероприятии.
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Правоохранители начали следствие
Владимир Деулин наградил фигурант уголовного дела Сергей Кивалов.
НАБУ приступило к служебной проверке. На время ее проведения глава одесского управления НАБУ отстранена от исполнения должностных обязанностей.
Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.
Кто такой Сергей Кивалов
8 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
В июле 2019 г. из записей НАБУ стало известно о причастности Кивалова к подкупу судей Окружного Суда.
НАБУ проводит другие проверки
- НАБУ и СБУ 10 октября наведались к мэру Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Предварительной причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли возле стадиона "Авангард". Сам Андрей Балога на своей странице в фейсбуке заявил, что визит правоохранителей касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года.
- Правоохранители также разоблачили адвоката в подстрекательстве предоставить взятку прокурору Офиса Генпрокурора. Ему сообщили о подозрении. Это произошло 1 августа. По версии следствия, в апреле 2023 года адвокат в обмен на средства он якобы должен "помочь" в уголовном производстве, в котором осуществлял процессуальное руководство упомянутый прокурор, в частности, относительно обращения прокурора в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.
- НАБУ сообщило о раскрытие коррупционной схемы в государственном предприятии "Полиграфический комбинат Украина" в течение периода с 2013 по 2016 год. Эта схема действовала в период руководства Максима Степанова, позже занимавшего должность министра здравоохранения. Ему сообщили о подозрении в отмывании денег.