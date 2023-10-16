Главу одесского управления НАБУ отстранили от должности: перед этим его наградил Кивалов

Глава одесского территориального управления НАБУ принял участие в мероприятии, где его наградил Сергей Кивалов. Он, в свою очередь, является фигурантом уголовного производства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды ко Дню юриста Владимиром Деулиным, главой одесского НАБУ. Кроме этого, дело касается непосредственно его участия в этом мероприятии.

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Правоохранители начали следствие

Владимир Деулин наградил фигурант уголовного дела Сергей Кивалов.

НАБУ приступило к служебной проверке. На время ее проведения глава одесского управления НАБУ отстранена от исполнения должностных обязанностей.

Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.

Кто такой Сергей Кивалов 8 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. В июле 2019 г. из записей НАБУ стало известно о причастности Кивалова к подкупу судей Окружного Суда.

НАБУ проводит другие проверки