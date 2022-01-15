Главы МИД Канады и Нидерландов обсудили поддержку Украины

Министр иностранных дел Канады поговорила с новоназначенным главой МИД Нидерландов. Во время разговора политики затронули и тему Украины.

Детали разговора министров

Мелани Джоли впервые поговорила с Вопке Хоэстром после его назначения. Министры подчеркнули важность и дальше поддерживать Украину.

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Министры обсудили поддержку Украины и родственников PS752 (погибших в авиакатастрофе МАУ под Тегераном – 24 канал), а также сдерживание выборочных заключений и другие вопросы.

– говорится в сообщении.

США пообещали Украине помощь

В случае российской эскалации США пообещали помощь Украине. В частности, речь идет о военных учениях в странах-членах НАТО с привлечением украинских солдат. Кроме того, предусмотрены поставки оружия.

США будут оказывать Украине материально-техническую поддержку и деньги. Белый дом также рассматривает возможность снабжения медицинским оборудованием и возможное временное убежище в случае полномасштабной агрессии.

Последние новости об угрозе российского вторжения

Международные партнеры Украины все чаще угрожают России серьезными санкциями в случае наступления. Ограничения готовят даже лично против президента Владимира Путина. Однако в Кремле убеждены, что их экономика "выстоит перед новыми санкциями".

В американской разведке заявили, что Россия хочет сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, государство-агрессор может готовиться к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом.

Из-за угрозы Кремля Вооруженные силы Украины начали интенсивную подготовку тактической авиации.

Американское издание Forbes утверждает, что России не удастся одолеть Украину из-за нехватки грузовиков для нужд материально-технического обеспечения войска. СМИ назвало армию агрессора "традиционно слабой" в плане поставки материалов, вооружения или продовольствия.

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Полный текст публикации МИД Канады в твиттере:

Министр Джоли пообщалась со своим нидерландским коллегой Вопке Хоэстром, поздравив его с назначением на новую роль. Министры обсудили поддержку Украины и родственников PS752, а также сдерживание выборочных заключений и другие вопросы.