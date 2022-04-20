Главы МВФ и Всемирного банка встретятся со Шмигалем и Марченко

Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда 21 апреля встретятся с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Они будут обсуждать следующую помощь Украине.

На встрече также будут обсуждаться восстановление после завершения войны. МВФ уже выделил 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование, однако Украине нужно будет еще больше.

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Руководители МВФ и Всемирного банка встретятся со Шмигалем и Марченко

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс рассказал, что 21 апреля состоится важная встреча с премьер-министром и министром финансов Украины. На ней также присутствует глава МВФ Кристалина Георгиева.

Некоторые из стран, которые поддерживают Украину, будут там, и мы надеемся, что они обе окажут помощь,

– отметил Малпасс.

Также он отметил, что во время встречи будут рассматривать, как эффективно провести восстановление Украины. В свою очередь глава МВФ добавила, что уже говорила об этом с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме этого, они обсудили сохранение функционирования экономики, пока идет война. По ее словам, МВФ обязан поддерживать Украину в течение следующих нескольких месяцев, и для этого потребуется больше финансовой помощи, чем предоставили ранее.

"Мы выделили 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование, но понадобится больше. И это будут большие инвестиции в течение следующих нескольких месяцев, чтобы сохранить функционирование экономики и предотвратить рост инфляции", – отметила Георгиева.

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