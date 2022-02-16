Главы всех украинских церквей вместе помолились за мир в Украине

В Софийском соборе 16 февраля главы всех украинских церквей провели общий молебен за мир в Украине. Важно, что он произошел на фоне угрозы российского нападения и в День единения.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел молитвенное мероприятие "Обращение ко Всевышнему о защите Украины", которое транслировали онлайн, сообщает 24 канал.

Важно Не должны бояться, – Эпифаний призвал не паниковать из-за возможного наступления России

Провести молебен было предложено в Кабмине. Правительство поручило Минкульту и Госслужбе по этнополитике и свободе совести обратиться в Совет церквей с таким предложением. Его сразу поддержали.

Как проходил молебен

Для проведения молитвы собрались главы всех церквей. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря поделился фотографиями и видео с мероприятия.

Боже Великий, Единый, нам Украину храни,

– написал Евстратий Зоря.

Онуфрий не пришел

Во время трансляции показали руководителей местной православной церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, представителя римско-католической церкви, протестантских церквей, мусульман и иудеев.

Правда, настоятеля столичной церкви в соборе не было.

Софийский собор во время молитвы / Фото Евстратия Зори

ПЦУ обнародовала молитву за Украину

Еще в конце января в Православной церкви Украины отреагировали на угрозу вторжения России. Митрополит Эпифаний призвал украинцев не паниковать, а молиться.

Предстоятель ПЦУ убежден, что мы способны противостоять в этой войне, потому что с нами Бог. Он напомнил, что с начала российской агрессии в храмах ПЦУ непрерывно звучит молитва об освобождении от нашествия чужестранцев.

Также Эпифаний опубликовал текст молитвы за Украину.

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