Однако источник "Новости.Live" в разведке подчеркнул, что Новостройный уже год не является военнослужащим ГУР.
Какую информацию о "Днепрянине" предоставили журналистам в разведке?
Собеседник СМИ сообщил, что разведка не располагает никакой информацией о Глебе Новостройном.
Он давно, уже год, не является военнослужащим "Кракена" или других подразделений ГУР,
– подчеркнул источник.
Там также подчеркнули, что этот человек не имеет никакой связи с украинской военной разведкой.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По словам собеседника, любые попытки связать этого человека с ГУР являются либо следствием непонимания ситуации, либо преднамеренным распространением манипулятивной информации.
Напомним, правоохранители выдвинули ветерану Глебу Новостройному ряд обвинений. Ему инкриминируют:
- уклонение от прохождения военной службы;
- самовольное оставление воинской части;
- подделку и использование поддельных документов;
- мошенничество в больших размерах в составе организованной группы;
- незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия;
- служебный подлог.
Ранее, 31 июля, Печерский районный суд Киева избрал Новостройному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
О задержании ветерана в Киеве 1 августа сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Он заявил, что, по неофициальной информации, полученной им из собственных источников, Новостройного могут проверять на возможную причастность к убийству Игоря Комарова на Бали.