Проте джерело Новини.Live у розвідці підкреслило, що Новостройний уже рік не є військовослужбовцем ГУР.

Яку інформацію про "Дніпрянина" надали журналістам у розвідці?

Співрозмовник медіа повідомив, що розвідка не володіє жодною інформацією про Гліба Новостройного.

Він давно, вже рік, не є військовослужбовцем "Кракена" чи інших складових частин ГУР,

– наголосило джерело.

Там також наголосили, що ця людина не має жодного зв'язку з українською воєнною розвідкою.

За словами співрозмовника, будь-які спроби пов'язати цю особу з ГУР є або наслідком нерозуміння ситуації, або навмисним поширенням маніпулятивної інформації.

Нагадаємо, правоохоронці висунули ветерану Глібу Новостройному низку обвинувачень. Йому інкримінують:

ухилення від проходження військової служби;

самовільне залишення військової частини;

підроблення та використання фальшивих документів;

шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи;

незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї;

службове підроблення.

Перед цим, 31 липня, Печерський районний суд Києва обрав Новостройному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про затримання ветерана у Києві 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Він заявив, що за неофіційною інформацією, яку він отримав із власних джерел, Новостройного можуть перевіряти на можливу причетність до вбивства Ігоря Комарова на Балі.