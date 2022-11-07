Последние 8 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений

Метеорологи сообщили об увеличении глобальной температуры воздуха. Это связано с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации "Состояние глобального климата в 2022 году". Отмечали, что миллионы людей пострадали из-за экстремальных тепловых волн, засухи и разрушительных наводнений.

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В докладе говорится, что последствия изменения климата становятся все более драматичными.

Температура будет расти

По данным метеорологов, темпы повышения уровня моря с 1993 года увеличились в 2 раза, а 10% общего повышения уровня моря приходится на последние два с половиной года почти за 30 лет спутниковых измерений.

Известно, что в 2022 году ледники в Европейских Альпах понесли серьезные потери. В частности, Гренландский ледниковый щит теряет массу в течение 26 лет. В сентябре 2022 там впервые за время наблюдений зафиксировали дождь.

Средняя глобальная температура по итогам 2022 года, согласно потоковым оценкам, будет примерно на 1,15 градуса по Цельсию выше среднего доиндустриального уровня 1850 – 1900 годов, – рассказали в отчете.

Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас отметил – чем сильнее потепление, тем хуже последствия. Он считает, что уже слишком поздно спасать ледники.

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