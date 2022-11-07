Про це мовиться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації "Стан глобального клімату у 2022 році". Зазначили, що мільйони людей постраждали через екстремальні теплові хвилі, посуху та руйнівні повені.

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У доповіді мовиться, що наслідки зміни клімату стають все драматичнішими.

Температура зростатиме

За даними метеорологів, темпи підвищення рівня моря з 1993 року збільшилися у 2 рази, а 10% загального підвищення рівня моря припадає на останні два з половиною роки за майже 30 років супутникових вимірів.

Відомо, що у 2022 році льодовики в Європейських Альпах зазнали серйозних втрат. Зокрема, Гренландський льодовиковий щит втрачає масу впродовж 26 років. У вересні 2022 року там вперше за час спостережень зафіксували дощ.

Середня глобальна температура за підсумками 2022 року, згідно з потоковими оцінками, буде приблизно на 1,15 градуса за Цельсієм вищою за середній доіндустріальний рівень 1850 – 1900 років, – розповіли у звіті.

Очільник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас зазначив – чим сильніше потепління, тим гірші наслідки. Він вважає, що наразі надто пізно рятувати льодовики.

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