В США стартуют масштабные учения по ядерному сдерживанию: связаны ли они с угрозами России

Масштабные учения "Глобальный гром – 23" стартуют в США. Их цель – повысить ядерную готовность и обеспечивать ядерное сдерживание.

В Стратегическом командовании Вооруженных сил США отмечают, что сами учения начнутся 11 апреля 2023 года. В ведомстве сразу же подчеркивают, что учения ежегодные и никак не связаны с какими-либо заявлениями. Таким образом они намекают, что намерения России перебросить ядерку на территорию Беларуси здесь ни при чем.

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Для чего проводят обучение

Прежде всего заметим, что в "Глобальный гром – 23" привлекли личный состав всего Стратегического командования. В частности, говорится и о компонентах и подчиненных подразделениях этого же командования.

Также возьмут участие ключевые представители союзников и партнеров. Речь, в частности, о военных Великобритании, которые войдут в состав команд высшего руководства и будут работать в широком спектре сфер.

Цель учебы в этом году – повысить ядерную готовность Также они должны помочь "обеспечению безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания".

Эти учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов,

– отмечают в ведомстве.

В стратегическом командовании отмечают, что во время учений увеличится количество полетов бомбардировочной авиации.

Заметим, что Стратегическое командование отвечает за:

стратегическое сдерживание,

ядерные операции,

совместные операции в электромагнитном спектре,

противоракетную оборону,

анализ и целеполагание.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, нужно ли Украине возвращать статус ядерной страны. В эфире 24 Канала он заметил, что США наконец-то признали, что потеря соответствующего статуса нашим государством в 1996 году была ошибкой. Собственно Вашингтон побуждал Украину к этому решению.

В то же время следует понимать, что сейчас не говорится о возвращении Украине ядерного статуса. По словам Данилова, это сложный процесс, требующий значительных усилий. Вместе с тем, секретарь СНБО отметил, что общество "с радостью бы восприняло такую возможность".