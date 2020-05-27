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Глобальный план выхода из кризиса: Кабмин подготовил программу и открыт к обсуждениям

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Кабмин подготовил план выхода из кризиса
Кабмин подготовил план выхода из кризиса / Скриншот из видео

Заседание правительства 27 мая начали с презентации программы стимулирования экономики. На написание стратегии выхода из карантинного кризиса в Кабмине потратили больше месяца.

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что к составлению этого плана присоединились десятки специалистов. Премьер подчеркнул, что власть готова к публичному обсуждению, прежде чем его утверждать, пишет 24 канал.

Между тем Количество официальных безработных в Украине перевалило за 500 000 человек

Над планом начали работать в начале карантина, отметил Шмыгаль. Утвердили его более шести недель. В результате, после тщательного изучения пробелов, план будет подан в Верховную Раду.

Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране,
– подчеркнул Шмигаль в своем телеграмм-канале.

Кто присоединился к заключению программы

По словам Шмыгаля, к заключению программы приобщили 90 лучших аналитических центров Украины, десятки отдельных компаний, бизнес-ассоциаций. Он перечислил некоторых из них:

  • Торгово-промышленная палата Украины
  • Союз украинский предпринимателей
  • Украинский союз промышленников и предпринимателей
  • Американская торговая палата
  • Европейская бизнес-ассоциация
  • Ассоциация газодобывающих компаний Украины
  • Клуб аграрного бизнеса
  • Аналитический центр имени Разумкова
  • Институт экономики прогнозирования НАН Украины
  • Аналитический центр EASY-Business
  • CASE-Украина
  • DIXI-групп
  • Центр транспортной стратегии

Кроме указанных выше структур, глобальную программу выхода из кризиса разрабатывали еще десятки других структур. Поэтому, отметил Шмыгаль, это не только стратегия правительства, но и целого ряда бизнесменов и экспертов.

Что предлагает правительство

Ведущей будет поддержка украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Именно поэтому первую часть программы и назвали "Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив".

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кабмина, по этой программе Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам и торговле для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии имеет два обязательных параметра: доступ к финансам и доступ к рынкам.

Полный документ будет презентован Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко на заседании правительства. После его опубликуют и ждут предложения и отзывы.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Мировой кризис 2020 Карантин в Украине 2020 Правительство Шмыгаля
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