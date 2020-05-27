Глобальный план выхода из кризиса: Кабмин подготовил программу и открыт к обсуждениям
Заседание правительства 27 мая начали с презентации программы стимулирования экономики. На написание стратегии выхода из карантинного кризиса в Кабмине потратили больше месяца.
Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что к составлению этого плана присоединились десятки специалистов. Премьер подчеркнул, что власть готова к публичному обсуждению, прежде чем его утверждать, пишет 24 канал.
Между тем Количество официальных безработных в Украине перевалило за 500 000 человек
Над планом начали работать в начале карантина, отметил Шмыгаль. Утвердили его более шести недель. В результате, после тщательного изучения пробелов, план будет подан в Верховную Раду.
Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране,
– подчеркнул Шмигаль в своем телеграмм-канале.
Кто присоединился к заключению программы
По словам Шмыгаля, к заключению программы приобщили 90 лучших аналитических центров Украины, десятки отдельных компаний, бизнес-ассоциаций. Он перечислил некоторых из них:
- Торгово-промышленная палата Украины
- Союз украинский предпринимателей
- Украинский союз промышленников и предпринимателей
- Американская торговая палата
- Европейская бизнес-ассоциация
- Ассоциация газодобывающих компаний Украины
- Клуб аграрного бизнеса
- Аналитический центр имени Разумкова
- Институт экономики прогнозирования НАН Украины
- Аналитический центр EASY-Business
- CASE-Украина
- DIXI-групп
- Центр транспортной стратегии
Кроме указанных выше структур, глобальную программу выхода из кризиса разрабатывали еще десятки других структур. Поэтому, отметил Шмыгаль, это не только стратегия правительства, но и целого ряда бизнесменов и экспертов.
Что предлагает правительство
Ведущей будет поддержка украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Именно поэтому первую часть программы и назвали "Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив".
Кроме того, как сообщает пресс-служба Кабмина, по этой программе Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам и торговле для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии имеет два обязательных параметра: доступ к финансам и доступ к рынкам.
Полный документ будет презентован Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко на заседании правительства. После его опубликуют и ждут предложения и отзывы.