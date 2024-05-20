Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по 3 пунктам, - Зеленский

Меньше месяца осталось до проведения Глобального саммита мира. Украина ожидает, что его участники вместе составят план действий по 3 пунктам.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому информагентству AFP.

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Какую цель может достичь этот саммит

Зеленский отметил, что чрезвычайно важным является объединение всех на саммите мира. "Это уверенность своих стран, своих обществ, кто на чьей стороне. Для нас уверенность – те, кто к нам не приехал, это не какой-то ответ, это публичный ответ. Если представителя твоего государства нет, это означает, когда ты говоришь, что "мы все хотим, чтобы был мир", нет, ты хочешь, чтобы Россия победила. Тебе говорят, давай соберемся и начнем решать вопросы и рисовать путь к миру – окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

Есть конкретные вещи, с которыми Украина может выйти из Саммита мира. Первое – речь идет о свободном судоходстве. Этот пункт предусматривает защиту портовой инфраструктуры, пищевую безопасность для всего мира и развитие экономики для нашей страны. Кроме этого, во время Саммита будут обсуждать ядерную и энергетическую безопасность, чтобы остановить удары по критической инфраструктуре. И третий пункт – обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Если мы выйдем из Саммита с этими 3 шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия их не будет блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов,

– рассказал Владимир Зеленский.

Наше государство готово к диалогу со всеми государствами, которые поддерживают ее территориальную целостность. Поэтому украинский президент и его команда активно работают над привлечением к участию в Саммите представителей Глобального Юга. Ведь для Китая очень важна ядерная безопасность, для Африки и Азии – продовольственная, для арабского мира – обмен пленными.

Даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, потому что они имеют влияние. Любое: оборонное – на уровне торговли оружием, где-то – экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны – со стороны окончания войны, – то больше придется России учитывать также,

– подчеркнул гарант.

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