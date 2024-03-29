Не без "но": Кулеба допускает возможность переговоров с Россией

Украина может начать диалог с Россией между двумя глобальными саммитами мира, но при определенных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, допустил возможность диалога с Кремлем в период между саммитами Глобальной инициативы по миру. Он отметил, что для этого необходимо соблюдение правил, согласованных участниками саммитов, – информирует 24 Канал со ссылкой на New Delhi Television Limited.

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Что говорит Кулеба о диалоге с Россией

Украинский министр подчеркнул важность "формулы мира", которую он сравнил с меню, где каждая страна может выбрать проблему для работы. Эта формула включает ключевые вопросы, вызванные агрессией России.

На первом саммите соберем вместе все государства, которые разделяют эти принципы. Они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренных участниками,

– сказал Кулеба.

Глава МИД также обратил внимание на роль Индии в мирном процессе, акцентировал на ее "важном глобальном голосе". Он выразил надежду, что участие Нью-Дели в переговорах укрепит позиции стран Глобального Юга и будет способствовать привлечению других государств к украинской мирной инициативе.

По словам министра, сотрудничество с Индией может стать ключевым фактором для объединения усилий стран региона. Кулеба считает, что солидарность Индии с Украиной в вопросе восстановления мира может вдохновить другие нации к активному участию в процессе.

Подытоживая отметим, что, по словам Кулебы, диалог с Россией возможен только в случае выполнения правил, установленных всеми участниками переговорного процесса. Он констатировал, что диалог по миру должен быть эффективными и отвечать интересам всех сторон, в частности Украины.

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