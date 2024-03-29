Дмитро Кулеба, голова МЗС України, допустив можливість діалогу з Кремлем у період між самітами Глобальної ініціативи щодо миру. Він наголосив, що для цього необхідно дотримання правил, узгоджених учасниками самітів, – інформує 24 Канал з посиланням на New Delhi Television Limited.

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Що каже Кулеба про діалог з Росією

Український міністр акцентував на важливості "формули миру", яку він порівняв з меню, де кожна країна може вибрати проблему для роботи. Ця формула включає ключові питання, викликані агресією Росії.

На першому саміті зберемо разом усі держави, які поділяють ці принципи, вони виберуть пункт меню, над яким хочуть працювати. Потім між першим і другим самітами може пройти спілкування з Росією відповідно до правил, схвалених учасниками,

– сказав Кулеба.

Голова МЗС також звернув увагу на роль Індії у мирному процесі, наголосивши на її "важливому глобальному голосі". Він висловив сподівання, що участь Нью-Делі в переговорах зміцнить позиції країн Глобального Півдня та сприятиме залученню інших держав до української мирної ініціативи.

Зверніть увагу! За словами міністра, співпраця з Індією може стати ключовим фактором для об'єднання зусиль країн регіону. Кулеба вважає, що солідарність Індії з Україною в питанні відновлення миру може надихнути інші нації до активної участі в процесі.

Підсумовуючи зазначимо, що, за словами Кулеби, діалог з Росією можливий лише у разі виконання правил, встановлених усіма учасниками переговорного процесу. Він констатував, що діалог щодо миру має бути ефективними та відповідати інтересам усіх сторін, зокрема України.

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