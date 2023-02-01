"Глобальный удар по внутреннему врагу": СБУ проводит десятки обысков в разных регионах

Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных регионах нашей страны. Глава СБУ назвал их глобальным ударом по внутреннему врагу.

Стоит заметить, что говорится об обысках у Коломойского, Авакова, Столара, руководительницы налоговой Киева и других. Также глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что будет уволен весь руководящий состав таможни.

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Что говорят в СБУ об обысках

Сегодня (1 февраля – 24 Канал) Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом,

– заявили в СБУ.

Более того, там заверили, что в рамках открытых дел 1 февраля проходят десятки обысков и вручают подозрения фигурантам.

По данным Василия Малюка, речь идет о лицах, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах:

предателях Украины и агентах российских спецслужб;

представителях организованной преступности;

должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

Глава Службы безопасности Украины заявил, что это только первый этап комплексной и системной работы, уже проводимой СБУ.

"Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – пообещал Василий Малюк.

Чиновник объяснил, что СБУ уже рассказывает людям о последствиях обысков и будет продолжать информировать в ближайшие дни, ведь объем материалов значительный.

Кратко о резонансных обысках и подозрениях