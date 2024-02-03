Достанем, куда раньше не могли: какие новые возможности откроют GLSDB для ВСУ
Украинские военные уже в ближайшее время получат долгожданные американские бомбы GLSDB. У них есть ряд преимуществ, которые невозможно переоценить на поле боя.
Важным аспектом является количество авиабомб GLSDB, которые предоставят Украине. Вероятнее всего, ВСУ смогут рассчитывать на большую поставку. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Давид Шарп – военный обозреватель, Израиль.
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Преимущества GLSDB
То, что Украина получила GLSDB и реальную возможность наносить удары на 150 километров, – очень важный момент. Я считаю, что переоценить это невозможно, потому что речь идет о высокоточном оружии с дальностью, с которой у Украины были ограниченные возможности,
– подчеркнул Давид Шарп.
Если же ракеты до HIMARS более или менее неплохо покрывали дальность до 85 километров, то сегодня у Украины появилась возможность покрывать дальностью фактически всю континентальную оккупированную территорию.
"Вся континентальная оккупированная территория теперь под ударом, даже север Крыма, чего не было раньше. Конечно, можно было использовать Storm Shadow/SCALP, но были ограничения или по количеству, или по точности. Кроме того, ракеты Storm Shadow специфические по своим характеристикам, они не для всех целей подходят", – объяснил военный обозреватель.
К тому же у Украины было не так уж и много этих британских и французских ракет. Ситуация с GLSDB – совсем другая.
"GLSDB – это очень важный инструмент, их потенциально можно поставить Украине очень много – есть десятки тысяч этих бомб на складах и множество двигателей для ракет, из которых этот боеприпас вставляют", – отметил Шарп.
Кроме того, их доставляют Украине по ранее проплаченным контрактам. Они были в тех пакетах, которые сейчас не зависят от Конгресса США.
Неизведанные возможности для Украины
Поэтому теперь все упирается в количество – в противовес ATACMS и Storm Shadow, где количественный потенциал был очень небольшим, с GLSDB другая ситуация. Другим важным моментом является разведывательная информация.
Когда ты бьешь на глубину 100 – 140 километров, ты должен знать координаты цели с ювелирной точностью в режиме реального времени. Если это здание – то понятно, что координаты известны. Но если речь идет о технике, которая движется, – тогда на первую роль выходит разведка,
– заметил военный обозреватель.
Интересно также, что эту систему используют с установок HIMARS, то есть она не требует фактически никакого дополнительного обучения и не привязана к самолетам, как, например, Storm Shadow.
"Это дает Украине массу новых возможностей. Но надо понимать, это не то, что появившись на фронте, будет двигать войну. Это важный инструмент в пазле украинских возможностей и серьезная проблема для России", – добавил Шарп.
Не стоит впадать в эйфорию от поставок любого нового вооружения, даже если речь идет о тех же F-18, которые должны передать Украине. Войну выигрывает не конкретное вооружение, но комплекс многих факторов.
GLSDB для Украины: что известно
- Украина ожидала поставки бомб GLSDB еще до конца 2023 года. Однако США отложили поставки дальнобойных авиабомб на 2024 год. Главная причина заключалась в том, что это экспериментальное оружие. В начале декабря 2023 года (с опозданием) только начались полигонные испытания.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд недавно посетила Киев. На брифинге 31 января она рассказала, что американские бомбы GLSDB уже направляются в ВСУ.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это бомба наземного запуска, огромное преимущество которой – дальность применения. К тому же эти авиабомбы летят по баллистической траектории и являются высокоточными.