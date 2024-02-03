Важным аспектом является количество авиабомб GLSDB, которые предоставят Украине. Вероятнее всего, ВСУ смогут рассчитывать на большую поставку. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Давид Шарп – военный обозреватель, Израиль.

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Преимущества GLSDB

То, что Украина получила GLSDB и реальную возможность наносить удары на 150 километров, – очень важный момент. Я считаю, что переоценить это невозможно, потому что речь идет о высокоточном оружии с дальностью, с которой у Украины были ограниченные возможности,

– подчеркнул Давид Шарп.

Если же ракеты до HIMARS более или менее неплохо покрывали дальность до 85 километров, то сегодня у Украины появилась возможность покрывать дальностью фактически всю континентальную оккупированную территорию.

"Вся континентальная оккупированная территория теперь под ударом, даже север Крыма, чего не было раньше. Конечно, можно было использовать Storm Shadow/SCALP, но были ограничения или по количеству, или по точности. Кроме того, ракеты Storm Shadow специфические по своим характеристикам, они не для всех целей подходят", – объяснил военный обозреватель.

К тому же у Украины было не так уж и много этих британских и французских ракет. Ситуация с GLSDB – совсем другая.

"GLSDB – это очень важный инструмент, их потенциально можно поставить Украине очень много – есть десятки тысяч этих бомб на складах и множество двигателей для ракет, из которых этот боеприпас вставляют", – отметил Шарп.

Кроме того, их доставляют Украине по ранее проплаченным контрактам. Они были в тех пакетах, которые сейчас не зависят от Конгресса США.

Неизведанные возможности для Украины

Поэтому теперь все упирается в количество – в противовес ATACMS и Storm Shadow, где количественный потенциал был очень небольшим, с GLSDB другая ситуация. Другим важным моментом является разведывательная информация.

Когда ты бьешь на глубину 100 – 140 километров, ты должен знать координаты цели с ювелирной точностью в режиме реального времени. Если это здание – то понятно, что координаты известны. Но если речь идет о технике, которая движется, – тогда на первую роль выходит разведка,

– заметил военный обозреватель.

Интересно также, что эту систему используют с установок HIMARS, то есть она не требует фактически никакого дополнительного обучения и не привязана к самолетам, как, например, Storm Shadow.

"Это дает Украине массу новых возможностей. Но надо понимать, это не то, что появившись на фронте, будет двигать войну. Это важный инструмент в пазле украинских возможностей и серьезная проблема для России", – добавил Шарп.

Не стоит впадать в эйфорию от поставок любого нового вооружения, даже если речь идет о тех же F-18, которые должны передать Украине. Войну выигрывает не конкретное вооружение, но комплекс многих факторов.

GLSDB для Украины: что известно