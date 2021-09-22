Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказала бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Как она отметила, Ермак и Шефир неофициально являются "ближайшими советниками" Владимира Зеленского.

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Команду Зеленского хотят рассорить

По словам Мендель, президент полагается на Ермака и Шефира. Они были с ним с начала построения команды и имеют достаточно опыта, чтобы давать рекомендации по многим вопросам.

Это люди, которые работают вместе с Зеленским круглосуточно.

Если мы говорим об этой конспирологии, то это такая запущенная "утка", чтобы пытаться рассорить команду президента, но она настолько глупая, что это просто не может повлиять на отношения в команде,

– подчеркнула бывшая пресс-секретарь президента.

Мендель отметила, что Зеленский имеет довольно демократические подходы к принятию решений, поэтому это нормально, если в команде есть какие-то несогласия. Однако это не обязательно касается Ермака и Шефира.

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