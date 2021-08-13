"Енакиевские" избежали ответственности даже за границей, – Гнап о хищении в ГПЗКУ

Правоохранители недавно обнаружили злоупотребление в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Масштабные хищения были на предприятии еще со времен президентства Виктора Януковича, в частности одним из фигурантов был Юра "Енакиевский".

Такое мнение озвучил в эфире 24 канала журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Люди Юры "Енакиевского" Иванющенко при Януковиче разворовали кредит на 1,5 миллиарда долларов, который предоставили китайцы на покупку зерна в ГПЗКУ.

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"Генпрокурор Юрий Луценко во времена президентства Петра Порошенко это дело благополучно похоронил и "енакиевские" со своими "менеджерами", которые в то время руководили ГПЗКУ, спокойно ушли от ответственности, уголовного преследования даже за границей", – заявил Гнап.

Продажа голосов в парламенте

Олигарх и экс-депутат от "Партии регионов" Юрий Иванющенко сбежал из Украины после Революции Достоинства. Его объявили в розыск и заподозрили в рейдерстве одесского рынка "7 километр" и хищении 5 миллиардов гривен. Верховный Суд в 2017 году закрыл все дела касательно "Енакиевского".

По словам журналиста, в Украине меняются президенты, а на ГПЗК остались многомиллиардные кражи. Основанием для этого, в том числе является и торговля голосами фракций в парламенте.

Осенью начнут принимать бюджет на 2022 год. Не исключаю, что во время голосования снова придется "доторговывать" голоса,

– подчеркнул Гнап.

Расследователь добавил, что в Украине есть более чем 3 300 государственных предприятий, и если не в Зерновой корпорации, то в другой компании найдется "кормушка" для покупки голосов. В то же время за масштабную коррупцию еще никого не посадили. Например, дело Романа Насирова находится в Высшем антикоррупционном суде уже 2 года.

Дело Насирова Экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова НАБУ задержало при расследовании газового дела Александра Онищенко 2017 года. Впоследствии чиновника обвинили в убытках государству на 2 миллиарда гривен из-за коррупционных схем. После ареста Насиров лег в больницу "Феофания" с якобы инфарктом миокарда, пока его жена не внесла залог в 100 миллионов гривен. В феврале 2020 года он Экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова НАБУ задержало при расследовании газового дела Александра Онищенко 2017 года. Впоследствии чиновника обвинили в убытках государству на 2 миллиарда гривен из-за коррупционных схем. После ареста Насиров лег в больницу "Феофания" с якобы инфарктом миокарда, пока его жена не внесла залог в 100 миллионов гривен. В феврале 2020 года он восстановился в должности председателя ГФС Украины, хотя саму службу реформировали.



Дмитрий Гнап о масштабных хищениях в Зерновой корпорации: смотрите видео 24 канала

