Таку думку озвучив в ефірі 24 каналу журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Люди Юри "Єнакієвського" Іванющенка за Януковича розікрали кредит на 1,5 мільярда доларів, який надали китайці на купівлю зерна у ДПЗКУ.

До теми Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і Зернової корпорації

"Генпрокурор Юрій Луценко в часи президентства Петра Порошенка цю справу благополучно поховав і "єнакієвські" зі своїми "менеджерами", які на той час керували ДПЗКУ спокійно уникнули відповідальності, кримінального переслідування навіть за кордоном", – заявив Гнап.

Зверніть увагу! Олігарх та ексдепутат від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко втік з України після Революції Гідності. Його оголосили в розшук та запідозрили у рейдерстві одеського ринку "7 кілометр" і розкраданні 5 мільярдів гривень. Верховний Суд у 2017 році закрив усі справи щодо "Єнакієвського".

Продаж голосів у парламенті

За словами журналіста, в Україні змінюються президенти, а на ДПЗК залишилися багатомільярдні крадіжки. Підставою для цього зокрема є і торгівля голосами фракцій у парламенті.

Восени почнуть ухвалювати бюджет на 2022 рік. Не виключаю, що під час голосування знову доведеться "доторговувати" голоси,

– підкреслив Гнап.

Розслідувач додав, що в Україні є понад 3 300 державних підприємств, і якщо не в Зерновій корпорації, то в іншій компанії знайдеться "годівниця" для купівлі голосів. Водночас за масштабну корупцію ще нікого не посадили. Наприклад, справа Романа Насірова перебуває у Вищому антикорупційному суді вже 2 роки.

Справа Насірова Ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова НАБУ затримало під час розслідування газової справи Олександра Онищенка 2017 року. Згодом посадовця звинуватили у збитках державі на 2 мільярди гривень через корупційні схеми. Після арешту Насіров ліг у лікарню "Феофанія" з нібито інфарктом міокарда, поки його дружина не внесла заставу у 100 мільйонів гривень. У лютому 2020 року він Ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова НАБУ затримало під час розслідування газової справи Олександра Онищенка 2017 року. Згодом посадовця звинуватили у збитках державі на 2 мільярди гривень через корупційні схеми. Після арешту Насіров ліг у лікарню "Феофанія" з нібито інфарктом міокарда, поки його дружина не внесла заставу у 100 мільйонів гривень. У лютому 2020 року він поновився на посаді голови ДФС України, хоч саму службу реформували



Дмитро Гнап про масштабні розкрадання у Зерновій корпорації: дивіться відео 24 каналу



Важливо! Керівника Зернової корпорації Андрія Власенка та його спільника затримали 13 серпня в аеропорту "Жуляни". Їх підозрюють у розкраданні майна на 57 мільйонів доларів. Власенко, якого пов'язують з ВО "Батьківщина", намагався втекти з України.