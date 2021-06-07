"Голос" без Притулы мне кажется обреченным, – Гнап

Сергей Притула объявил о своем выходе из "Голоса". Это уже вторая известная фигура, которая ушла из партии. Еще политическую силу покинул Святослав Вакарчук, люди заговорили о не очень позитивных процессах.

Без волонтера и шоумена там не остается никаких узнаваемых лиц, которые могли бы тянуть партию за собой. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал Дмитрий Гнап.

К теме Обсуждаем много сценариев с другими игроками, – Юрчишин о политических амбициях Притулы

Гнап: "Голос" не пойдет на компромисс с Притулой

Он напомнил, что руководство "Голоса" сделало заявление в ответ на публикацию Притулы, пожелав ему удачи в политических планах.

Это означает, что никто не пойдет на компромисс, не будет пытаться его вернуть. Поэтому эта часть "Голоса" без Притулы мне кажется обреченной,

– отметил Гнап.

Он отметил, что после выхода Притулы, "Голос" разделится на 2 части:

одна пойдет строить с Притулой новый политический проект;

вторая, останется – Кира Рудик и ее окружение – добудет эту каденцию в Верховной Раде, а уже на следующих выборах исчезнет с политического поля.

"А то, каким будет его (Притулы – 24 канал) проект, кто к нему присоединится – будет интересно. Очевидно, у него есть определенная перспектива".

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Что известно о политических амбициях Притулы