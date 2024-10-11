Адвокат Сергея Гнездилова пожаловался в суд на незаконное задержание военного

Адвокат Сергея Гнездилова Александр Шадрин пожаловался в суд. Он заявил, что военного якобы задержали незаконно.

Об этом защитник военнослужащего сообщил на странице в фейсбуке. Адвокат также объяснил, почему считает задержание Гнездилова незаконным.

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Адвокат Гнездилова заявил о незаконном задержании

Защитник военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова Александр Шадрин подал жалобу в суд из-за якобы "незаконного задержания". Адвокат заявил, что зафиксировал два нарушения процедуры.

Так, Шадрин утверждает, что за все время досудебного расследования соответствующий орган и прокуратура якобы так и не получили постановление о разрешении на задержание лица. Кроме того, адвокат также заявляет, что в протоколе о задержании не указали, за что именно задержали Сергея Гнездилова. По словам Шадрина, в протоколе указан только номер статьи Уголовного кодекса, по которой задержали военного.

Поэтому, адвокат Гнездилова уже подал жалобу в суд.

Согласно международным обязательствам Украины суд должен проверить законность задержания и освободить лицо, если задержание является незаконным (пункт 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека). Жалоба подана по месту содержания задержанного Сергея Гнездилова в соответствии со статьей 206 УПК (Уголовно-процессуального кодекса – 24 Канал),

– написал адвокат в сети.

Напомним, что военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова задержали 9 октября. В Государственном бюро расследований уточнили, что военного задержали в рамках открытого производства о дезертирстве.