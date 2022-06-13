Гнивший лимон и крупа с опарышами: испорченные "подарки" на "день России" вдовам кафиров
В "день России" вдовы кафиров получили подарки от государства-агрессорки – гнилой лимон и крупы с опарышами.
Подарки пенсионерам и вдовам – испорченные продукты
В российских телеграммах каналах женщины публикуют фото пакетов, которые им выдали на день России, как помощь. Однако похоже, что подаркам россияне не рады, наполнение пакета – желает лучшего.
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Такие же пакеты раздали и пенсионерам. Это какой-то не "день России", а "дно России".
Нашей бабушке выдали подарочек ко дню России. Лимончик, сахар, какая-нибудь консерва, горох, вермишель и овсяночка. Пожилым людям это очень даже полезно,
– слышен голос за кадром.
Женщина также показала, что лимон в наборе был наполовину сгнивший, а в крупе завелись черви.
"Вот это подарочек! Пенсионеры кашицу сразу с мясом будут есть", – сиронизировала россиянка.
"Деньги на ракеты у России есть, а люди пусть гнилые лимоны и крупы с червями поедят", – пишут в комментариях люди.
"Дно России пробито уже давно
К слову, пока в России празднуют пробитое дно, весь цивилизованный мир вышел на акции протеста против страны-агрессорки. Они выступают против войны, которую Владимир Путин начал против Украины.
А во временно оккупированном Херсоне украинцев проигнорировали устроенный кафиров шабаш на "день России". Приготовили для них особый сюрприз – включили на колонке на одной из главных улиц города Государственный Гимн Украины.
Путин в "день России" снова приравнял себя к Петру I
Владимиру Путину не дает покоя место Петра I в русской истории. Глава Кремля снова упомянул этого правителя в своей речи, вроде бы "ненавязчиво" напрашиваясь на аналогии.
Очередную речь с историческими экскурсами Путин издал ко Дню России. Текст был наполнен уже традиционными для главы государства-агрессорки манипулятивными и лживыми тезисами.
Вся речь главы Кремля была слеплена вместе словами "патриотизм", "традиции", "возрастные ценности".