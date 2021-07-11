Невиданные по размаху военные учения "Си Бриз": пограничники показали свое мастерство

Международные учения "Си Бриз-2021" вызвали у Кремля настоящую истерику. Чтобы следить за маневрами, Россия вывела в море чуть ли не весь Черноморский флот. Слишком уж озабочена страна-агрессор своим влиянием в регионе, и недаром.

"Си Бриз-2021" поражает масштабностью и наибольшим количеством участников за всю его историю. Свое мастерство демонстрировали и украинские пограничники.

Читайте также Масштабные военные учения в Украине: почему у Путина "пылает" из-за "Си Бриз-2021"

Несколько недель назад Россия требовала от Соединенных Штатов Америки отказаться от проведения "Си Бриза". Он вроде бы совершенно не соответствует задачам безопасности в регионе и даже повышает риски непреднамеренных инцидентов. Кстати, один из таких "нечаянных" и случился незадолго до начала учений.

Российская истерика из-за "Дефендер"

Эсминец Великобритании "Дефендер" 23 июня совершал переход из Одессы в Грузию. В России поднялся страшный шум, мол, британцы нагло ворвались в ее территориальные воды, пройдя недалеко от оккупированного Крыма.



Британский эсминец "Дефендер" / Фото ТАСС

"Это конечно провокация. Совершенно очевидно, что это провокация", – сказал президент России Владимир Путин. Москва даже заявила об обстрелах корабля. При этом официальный Лондон был непреклонным: Крым – это украинский полуостров, а потому "Дефендер" направлялся через украинские территориальные воды.

Вместе с полуостровом Россия украла и украинское море. Его площадь в 4 раза больше территории Крыма. Сейчас Украина не контролирует 3 четверти своего морского сектора. А это – примерно 100 тысяч квадратных километров!

На огромных пространствах Москва хозяйничает безраздельно:

проводит военные учения;

регулирует судоходство;

добывает миллиарды кубометров газа и строит незаконные коммуникации.

Естественно, что на присутствие возле краденых территорий военных кораблей НАТО и партнеров она реагирует как "бык на красное". "Это создает для нас большие проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов России и народа", – сказал Путин.

Размах "Си Бриз-2021"

Международные военные учения "Си Бриз" в 2021 году поражали размахом. Примерно 5 тысяч военнослужащих из 30 стран и рекордное количество техники. Довольно многочисленной была и команда украинских пограничников.

Украинские пограничники приняли участие в "Си Бриз-2021" / Фото ГНСУ

"Для Государственной пограничной службы это вообще рывок вперед, потому что в этом (2021 – 24 канал) году наряду с тем, что эти учения самые большие и самые масштабные за всю историю своего проведения, ГПСУ представлена во всех компонентах, а это морской основной компонент, воздушный и сухопутный", – рассказал начальник отдела боевой подготовки администрации Госпогранслужбы Украины Анатолий Дорошец.

Предыдущий выпуск Новейшая лаборатория для выявления поддельных документов: не скрыть самую совершенную подделку

Флагман Государственной пограничной службы "Григорий Куропятников" и корабль Морской охраны "Подолье" в 6:00 вышли в море. Вместе с военными стран НАТО и коллегами из ВМС, моряки-пограничники упражнялись в стрельбе и отражали нападение на судно.

А в это время пограничники Измаильского отряда под присмотром литовских инструкторов готовились к погружению. Для начала – немного теории, далее – практика и еще раз практика. "На такие учения в водолазном компоненте мы приобщаемся впервые. Также в нашей команде люди, которые уже не первый раз, но в основном – это люди с малым опытом", – отметил начальник пограничной заставы ПКШР "Херсон" Олег Алексеенко.

Для пограничников Херсонского отряда участие в таких соревнованиях – бесценный опыт. Ведь они охраняют админграницу с оккупированным Крымом. Алексеенко рассказал: "Это тренировка у каждого военнослужащего уверенности в своих умениях и навыках, которые он сможет использовать во время выполнения задач по охране и обороне административной границы на временно оккупированной территории Крым".

Не имели времени на отдых и спецназовцы подразделения ДОЗОР и отдела специальных действий отряда Морской охраны. Безпарашутное десантирование позволяет бойцам быстро попасть туда, где не может приземлиться вертолет.

Стоит прочитать В Кремле перепуганы: "Си Бриз-2021" показали, насколько флот России не успевает за НАТО

Но самое ценное в таких учениях – возможность обменяться опытом в многонациональной команде. Где ни языковые барьеры, ни особенности подготовки каждой из стран – не является преградой. Главная цель – это слаженность, а язык – общий для всех – военный.

О нашествии нелегальных мигрантов на границах Европейского Союза и минитайнике в бороде – смотрите в программе.