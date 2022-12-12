Приключения Kota и Антона: ГНСУ задержала мужчину с пушистиком, пытавшимся пересечь границу

Некоторые мужчины призывного возраста пытаются незаконно пересечь государственную границу, чтобы уйти от мобилизации. 12 декабря ночью военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который хотел перебраться в Молдову.

Мужчина шел не один. Он нес с собой домашнего любимца – кота, по кличке Kit.

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Одессит с котом пытался сбежать в Молдову

В ГНСУ рассказали, что в ночь на 12 декабря недалеко от поселка Новые Трояны пограничный наряд задержал 28-летнего одессита по имени Антон. Мужчина признался, что планировал незаконно пересечь границу.

Пограничники задержали одессита Антона / Фото ГНСУ

В путешествие Антон отправился не сам, а со своим домашним любимцем Kotom. За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину административное производство.



Домашний любимец Антона – Kit / Фото ГНСУ

Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за государственную границу.

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Кому из мужчин закон позволяет уезжать из страны даже в призывном возрасте