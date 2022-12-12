Приключения Kota и Антона: ГНСУ задержала мужчину с пушистиком, пытавшимся пересечь границу
Источник:ГНСУ
Некоторые мужчины призывного возраста пытаются незаконно пересечь государственную границу, чтобы уйти от мобилизации. 12 декабря ночью военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который хотел перебраться в Молдову.
Мужчина шел не один. Он нес с собой домашнего любимца – кота, по кличке Kit.
Читайте также Дети уже 8 месяцев не видели папу-пограничника, – щемящая история жительницы Краматорска
Одессит с котом пытался сбежать в Молдову
В ГНСУ рассказали, что в ночь на 12 декабря недалеко от поселка Новые Трояны пограничный наряд задержал 28-летнего одессита по имени Антон. Мужчина признался, что планировал незаконно пересечь границу.
В путешествие Антон отправился не сам, а со своим домашним любимцем Kotom. За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину административное производство.
Домашний любимец Антона – Kit / Фото ГНСУ
Обратите внимание Есть ли угроза нового наступления из Беларуси: как меняется количество кафиров на границе
Кому из мужчин закон позволяет уезжать из страны даже в призывном возрасте
- Мужчинам, признанным комиссией временно или полностью непригодными к военной службе.
- Забронированными госорганами власти.
- Многодетным родителям, а также родителям-одиночкам.
- Гражданам, которые являются опекунами сирот, ухаживают за больными родителями, детьми или женой.
- Нардепам, сотрудникам Минобороны, ВСУ, разведке, СБУ, Нацполиции, ГНСУ и другим правоохранительным органам.
- Мужчинам, проводящим гуманитарные перевозки за пределами страны.
- Водителям с лицензией на право международных перевозок грузов или пассажиров.
- Гражданам, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли в АТО.
- Спортсменам и тренерам национальных сборных.
- Мужчинам, сопровождающим группу детей за границу на оздоровление или отдых.