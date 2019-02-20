Годами российский суд не выносил положительных решений украинским политзаключенным, – адвокат

Адвокаты пленных моряков в Московском городском суде пытаются оспорить решение Лефортовского суда, который оставил под стражей украинских военных до конца апреля.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил координатор группы защиты пленных моряков Николай Полозов.

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Пока рассматривают апелляцию последней четверки: Олега Мельничука и раненых Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Все предыдущие ходатайства суд отклонил. За последние пять лет суд никогда не выносил положительных решений ни в одном из многих дел украинских политических заключенных. Учитывая, что уже принято решение в отношении других пленных украинских моряков, в этот раз тоже не стоит ожидать исключений.

Я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения. Постановление первого суда оставят действительным, а в жалобе защите откажут. Мы апелляцию подавали не надеясь, что судьи Московского городского суда примут положительное решение. Все это необходимая процедура, чтобы мы потом могли подать обращение в Европейский суд по правам человека.

– рассказал Николай Полозов.

На суде будут присутствовать раненые моряки – Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока. Российские представители утверждали, что моряков доставляли в больницу на обследование. Сегодня же в зале суда адвокаты смогут с ними пообщаться и узнать, действительно ли им оказывали медицинскую помощь.

Как украинские моряки оказались в российском плену? 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.



После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда России открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.