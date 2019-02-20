14:47
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Годами российский суд не выносил положительных решений украинским политзаключенным, – адвокат

      17 Читати новину українською

      Адвокаты пленных моряков в Московском городском суде пытаются оспорить решение Лефортовского суда, который оставил под стражей украинских военных до конца апреля.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил координатор группы защиты пленных моряков Николай Полозов.

      Читайте также: Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Раду, – адвокат

      Пока рассматривают апелляцию последней четверки: Олега Мельничука и раненых Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Все предыдущие ходатайства суд отклонил. За последние пять лет суд никогда не выносил положительных решений ни в одном из многих дел украинских политических заключенных. Учитывая, что уже принято решение в отношении других пленных украинских моряков, в этот раз тоже не стоит ожидать исключений.

      Я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения. Постановление первого суда оставят действительным, а в жалобе защите откажут. Мы апелляцию подавали не надеясь, что судьи Московского городского суда примут положительное решение. Все это необходимая процедура, чтобы мы потом могли подать обращение в Европейский суд по правам человека.
      – рассказал Николай Полозов.

      На суде будут присутствовать раненые моряки – Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока. Российские представители утверждали, что моряков доставляли в больницу на обследование. Сегодня же в зале суда адвокаты смогут с ними пообщаться и узнать, действительно ли им оказывали медицинскую помощь.

      Как украинские моряки оказались в российском плену? 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.

      После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда России открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.

       

      blog_ava
      Климкин рассказал, как Запад вдохновляет Кремль на дальнейшую агрессию
      сегодня
      648
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 19
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 215
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сегодня , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 799
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сегодня , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 381
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт
       25 января , 15:17
      "Не отпевают раскольников": Онуфрий сделал заявление о верующих Киевского патриархата
       25 октября 2018 , 11:37
      Киевские власти готовятся к старту массовой эвакуации авто
       5 сентября 2018 , 12:42
      Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от Бельгии
       1 декабря 2018 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук