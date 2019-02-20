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      Роками російський суд не виносив позитивних рішень українським політв'язням, – адвокат

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      Адвокати полонених моряків у Московському міському суді намагаються оскаржити рішення Лефортовського суду, який лишив під вартою українських військових до кінця квітня.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив координатор групи захисту полонених моряків Микола Полозов.

      Читайте також: Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Ради, – адвокат

      Наразі розглядають апеляцію останньої четвірки: Олега Мельничука та поранених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороки. Усі попередні клопотання суд відхилив. За останні п'ять років суд ніколи не виносив позитивних рішень в жодній з багатьох справ українських політичних в'язнів. Враховуючи, що вже прийнято рішення по інших полонених українських моряках, цього разу також не варто очікувати винятків.

      Я не думаю, що будуть якісь серйозні зміни. Постанову першого суду залишать дійсною, а в скарзі захисту відмовлять. Ми апеляцію подавали не сподіваючись, що судді Московського міського суду приймуть позитивне рішення. Це все необхідна процедура аби ми потім могли подати звернення в Європейський суд з прав людини.
      – розповів Микола Полозов.

      На суді будуть присутні поранені моряки – Андрій Ейдер, Андрія Артеменко та Василь Сорока. Російські представники стверджували, що моряків доправляли у лікарню на обстеження. Сьогодні ж у залі суду адвокати зможуть з ними поспілкуватися та дізнатися, чи дійсно надавали їм медичну допомогу.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Цей буксир – один із трьох українських військових кораблів, які законно пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.

      Після тарану українські кораблі продовжили свій шлях, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна Росії відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 моряків. Їх арештували та утримують тепер у московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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