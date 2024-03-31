Там были самые боеспособные войска, – Павлюк о реальности плана россиян взять Киев за 3 дня

Два года назад украинские воины деоккупировали Киевскую область и полностью разбили план россиян захватить Киев. В Сухопутных войсках рассказали, были ли эти планы реальными.

В эфире телемарафона командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк сказал, что планы "взять Киев за 3 дня" были вполне реальными. По его словам, россияне могли это сделать.

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Они встретили неожиданное сопротивление

Павлюк отметил, что на Киевском направлении были применены наиболее мобильные и боеспособные подразделения вооруженных сил России. Они имели четкие планы как по быстрому перемещению, быстрому захвату важных объектов, в частности, с использованием воздушных десантов, так по быстрому передвижению наземным транспортом.

Если бы не профессиональные действия наших подразделений под руководством командующего обороной Киева генерала Сырского, то им бы это удалось. Но они встретили неожиданное профессиональное сопротивление,

– отметил генерал.

Он пояснил, что темпы их наступления были приостановлены и они на ходу были вынуждены менять свои планы. Если бы россияне не встретили сопротивления, то смогли бы реализовать свои планы и провести парад в Киеве.

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