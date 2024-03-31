У етері телемарафону командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк сказав, що плани "взяти Київ за 3 дні" були цілком реальними. За його словами, росіяни могли це зробити.

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Вони зустріли неочікуваний опір

Павлюк наголосив, що на Київському напрямку були застосовані найбільш мобільні та боєздатні підрозділи збройних сил Росії. Вони мали чіткі плани з швидкого переміщення, швидкого захоплення важливих об'єктів, зокрема, з використанням повітряних десантів так і швидке пересування наземним транспортом.

Якби не професійні дії наших підрозділів під керівництвом командувача оборони Києва генералом Сирським, то їм би це вдалось. Але вони зустріли неочікуваний професійний опір,

– зауважив генерал.

Він пояснив, що темпи їхнього наступу були призупинені і вони на ходу були вимушені були змінювати свої плани. Якби росіяни не зустріли спротиву, то змогли б реалізувати свої плани та провести парад у Києві.

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