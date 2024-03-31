У етері телемарафону командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк сказав, що плани "взяти Київ за 3 дні" були цілком реальними. За його словами, росіяни могли це зробити.
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Вони зустріли неочікуваний опір
Павлюк наголосив, що на Київському напрямку були застосовані найбільш мобільні та боєздатні підрозділи збройних сил Росії. Вони мали чіткі плани з швидкого переміщення, швидкого захоплення важливих об'єктів, зокрема, з використанням повітряних десантів так і швидке пересування наземним транспортом.
Якби не професійні дії наших підрозділів під керівництвом командувача оборони Києва генералом Сирським, то їм би це вдалось. Але вони зустріли неочікуваний професійний опір,
– зауважив генерал.
Він пояснив, що темпи їхнього наступу були призупинені і вони на ходу були вимушені були змінювати свої плани. Якби росіяни не зустріли спротиву, то змогли б реалізувати свої плани та провести парад у Києві.
Зеленський пригадав звільнення Київщини
- Володимир Зеленський 31 березня записав своє звернення до українців. У ньому президент нагадав, що рівно два роки тому українські воїни вигнали окупантів з Київщини.
- Зеленський підкреслив, що Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун тоді були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла.
- Володимир Зеленський підкреслив, що українці, на відміну від росіян, мурують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть до інших "неситим оком".