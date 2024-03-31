Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трагедію, що сталася близько 01:20. Внаслідок обстрілу постраждали мирні об'єкти, зокрема станція технічного обслуговування (СТО), торговельні павільйони та житлова будівля.
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Трагічні наслідки обстрілу Харківщини
За даними очільника ОВА, внаслідок атаки втратив життя 19-річний хлопець, ще один 27-річний чоловік був госпіталізований з пораненнями. Попередній удар по селищу зафіксовано за годину до цього, але тоді обійшлося без жертв серед людей.
01:20, селище Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований,
– заявив Синєгубов.
Обстріл селища Борова став черговим свідченням цілеспрямованих атак окупантів на мирне населення України. Влада закликає громадян бути уважними та дотримуватися заходів безпеки, особливо під час повітряної тривоги.
Більше про ситуацію в регіоні 31 березня
- Наприкінці березня Харківщина зазнала численних обстрілів з боку окупаційних сил. Ворог використовував різноманітні види озброєння: від артилерії до ракетних систем залпового вогню.
- Внаслідок агресивних дій ворога, було пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автотранспорт. На щастя, багато з обстрілів не призвели до жертв серед цивільного населення.
- Як ми писали вище, селище Борова Ізюмського району зазнало серії обстрілів, один з яких призвів до загибелі 19-річного хлопця та поранення 27-річного чоловіка. Це стало однією з найтрагічніших подій доби.
- У місті Вовчанськ та селі Куп'янськ-Вузловий також були зафіксовані обстріли, які призвели до пошкодження приватних будинків та автомобілів. На щастя, у цих випадках обійшлося без жертв.
- Водночас зведені групи вибухотехніків Харківщини продовжують роботу з розмінування територій. За минулу добу було очищено понад 35 гектарів землі та знищено 251 вибухонебезпечний предмет.
- Разом з тим голова ОВА Синєгубов зазначає, що на Куп'янському напрямку ворог не вів наступальних дій. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою українськими захисниками.