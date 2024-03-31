Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трагедію, що сталася близько 01:20. Внаслідок обстрілу постраждали мирні об'єкти, зокрема станція технічного обслуговування (СТО), торговельні павільйони та житлова будівля.

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Трагічні наслідки обстрілу Харківщини

За даними очільника ОВА, внаслідок атаки втратив життя 19-річний хлопець, ще один 27-річний чоловік був госпіталізований з пораненнями. Попередній удар по селищу зафіксовано за годину до цього, але тоді обійшлося без жертв серед людей.

01:20, селище Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований,

– заявив Синєгубов.

Обстріл селища Борова став черговим свідченням цілеспрямованих атак окупантів на мирне населення України. Влада закликає громадян бути уважними та дотримуватися заходів безпеки, особливо під час повітряної тривоги.

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