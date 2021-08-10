В годовщину начала протестов в Беларуси по всему миру прошли акции поддержки: фото

В годовщину начала протестов в Беларуси – 9 августа – за рубежом прошло много акций солидарности. Состоялись они и в Украине – например, в Одессе и Киеве.

Митинг организовали и во Львове. Также мероприятия солидарности происходили в Кракове в Польше, Болонье в Италии, Лондоне и Эдинбурге в Великобритании.

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"Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"

Белорусы в поддержку своих братьев на родине вышли на улицы даже Москвы в России.

А еще в Бельгии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, Японии и Израиле.

В США акции прошли во многих городах – Бостоне, Вашингтоне, Сан-Франциско и других.

Акции солидарности с белорусами прошли по всему миру: фото "Радыё Свабода – Беларусь"

Каждый город или район брали один плакат с надписью на акцию, а вместе они собирались в слова "Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"

Митинги проходили 9 августа в Борисове, Бярозе, Лиде, Бресте, Вилейке, Минске и других городах.

Протесты в Беларуси: с чего все началось

Выборы президента Беларуси в августе 2020 и проходили, и закончились грандиозным скандалом. Александр Лукашенко организовал все так, что его главные конкуренты не смогли даже баллотироваться. А потом еще и объявил о своей победе якобы с результатом в более 80% голосов.

С тех пор международное сообщество стало называть Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. А белорусы вышли на мирные протесты. Впрочем, их жестоко подавили силовики, которые стали на сторону режима.

флешмобы в память о событиях августа 2020 организовали и жители самой Белорусы.

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