В годовщину начала протестов в Беларуси по всему миру прошли акции поддержки: фото
10 августа 2021 , 02:26Читати новину українською
Источник:белорусская редакция "Рідио Свобода"
В годовщину начала протестов в Беларуси – 9 августа – за рубежом прошло много акций солидарности. Состоялись они и в Украине – например, в Одессе и Киеве.
Митинг организовали и во Львове. Также мероприятия солидарности происходили в Кракове в Польше, Болонье в Италии, Лондоне и Эдинбурге в Великобритании.
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"Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"
Белорусы в поддержку своих братьев на родине вышли на улицы даже Москвы в России.
- А еще в Бельгии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, Японии и Израиле.
- В США акции прошли во многих городах – Бостоне, Вашингтоне, Сан-Франциско и других.
Акции солидарности с белорусами прошли по всему миру: фото "Радыё Свабода – Беларусь"
Обратите внимание: флешмобы в память о событиях августа 2020 организовали и жители самой Белорусы.
- Каждый город или район брали один плакат с надписью на акцию, а вместе они собирались в слова "Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"
- Митинги проходили 9 августа в Борисове, Бярозе, Лиде, Бресте, Вилейке, Минске и других городах.
Протесты в Беларуси: с чего все началось
- Выборы президента Беларуси в августе 2020 и проходили, и закончились грандиозным скандалом. Александр Лукашенко организовал все так, что его главные конкуренты не смогли даже баллотироваться. А потом еще и объявил о своей победе якобы с результатом в более 80% голосов.
- С тех пор международное сообщество стало называть Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. А белорусы вышли на мирные протесты. Впрочем, их жестоко подавили силовики, которые стали на сторону режима.
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