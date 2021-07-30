Годовщина освобождения Авдеевки: все, что нужно знать

Семь лет назад украинские военные освободили Авдеевку от пророссийских боевиков и российских оккупантов, однако бои за окрестностях города не прекращаются до сих пор.

30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевка Донецкой области, который удерживался российскими наемниками с апреля 2014 года.

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Как это было – читайте в нашем материале.

Когда оккупанты захватили Авдеевку?

В конце апреля 2014 года. Сначала город захватили пророссийские боевики, называющие себя местным ополчением. Затем в Авдеевку зашла группировка отставного офицера вооруженных сил РФ, бывшего полковника ФСБ и военного преступника Игоря Гиркина. После его появления россиян в этом районе начали фиксировать постоянно.

Как украинские силы освобождали город?

В ожесточенных почти трехдневных боях.

28 июля бойцы 93-й бригады выдвинулись в направлении Авдеевки, обошли позиции боевиков и атаковали их укрепления со стороны объездной дороги. Преодолевая упорное сопротивление противника, в город вошли бойцы "Правого сектора". Бои продолжались два дня.

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Враг понес значительные потери, а украинские подразделения захватили исполком горсовета и здание управления милиции.

Окончательно город был освобожден 30 июля 2014 года, когда украинские силы восстановили контроль над старой частью города.

После того, как украинские военные провели окончательную зачистку города, они обнаружили склады с боеприпасами и продовольствием, а также застенок с жертвами оккупантов.

Впрочем, даже после освобождения Авдеевка оставалась одной из самых горячих точек фронта.

Почему с освобождением города бои за него не закончились?

Потому что город и его окрестности имеют стратегическое значение

Авдеевка – это часть Донецкой агломерации, и позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу "Донецк – Горловка". Ясиноватая – мощный железнодорожный узел, куда, по данным разведки министерства обороны Украины, из России поступала поддержка боевикам.

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Поэтому для того, чтобы удержать контроль над этой территорией, пророссийские боевики и российские кураторы бросали немало сил и техники.

Кроме тактической важности города, в нем также работает один из крупнейших коксохимических заводов в Европе – Авдеевский коксохимический завод.

Что было потом?

После освобождения Авдеевка еще долгое время оставалась одной из самых горячих точек АТО/ООС. Согласно договоренностям о прекращении огня Минск-2, промышленная зона на юго-востоке Авдеевки стала де-факто буферной зоной между позициями ВСУ и группировками "ДНР".

Внимание пророссийских сил на время сосредоточилась на Донецком аэропорту, после уничтожения которого, атаки снова начались на пригород Авдеевки – дачный сектор, вентиляционный ствол шахты "Бутовка" и авдеевскую промзону. Сам город боевики обстреливали из тяжелой артиллерии.

Михаил Лупейко, который в начале 2015 года участвовал в боях за окраины города, вспоминает 24 каналу, что в января 2015 года Авдеевка производила удручающее впечатление и была условно разделена на три части.

В одной части, где Авдеевский коксохим, стояли ВСУ и работали магазины. С другой стороны города, в направлении шахты "Бутовка" стояли боевики, там был один маленький магазинчик, который чаще был закрыт. Между ними почти полгорода – серая зона, где ничего не работало. Когда были массированные обстрелы города со стороны Донецка все местные прятались на территории коксохима,

– рассказывает он.

Бои за промзону достигли пика весной 2016 года, после чего украинская армия постепенно оттеснила пророссийские силы на юг к автотрассе. После этого они пошли на убыль, но до сих пор полностью так и не прекратились.

Что там происходит сейчас?

Авдеевка постепенно восстанавливается. На момент освобождения в городе оставалось всего 7 тысяч жителей, сейчас же значительная часть вернулась. Работают все государственные учреждения. Возобновил работу коксохимический комбинат. Восстановлено большинство домов, работают школы и садики.

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Ежегодно 30 июля там устраивают торжества, акции в память о павших и символические акции, напоминающие, что Авдеевка – это Украина.