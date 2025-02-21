"Такое уже было": Ким предупредил о замыслах оккупантов к 3 годовщине полномасштабного вторжения

К 24 февраля, годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, захватчики готовят ряд информационно-психологических операций (ИПСО).

Об этом предупредил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает 24 Канал.

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Россияне готовят ряд ИПСО

В пятницу, 21 февраля, Ким предупредил, что к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, россияне готовят ряд ИПСО.

Ждите, сейчас по всем телеграмм-каналах и ТикТоках что-то вроде, что все сбежали, бунтуют, недовольны, сейчас еще немного, все плохо,

– заявил Ким в своем видеообращении.

Так, по словам главы Николаевской ОГА, россияне хотят перебить информационный повод, "что люди действительно стали в поддержку нашего президента после некоторых высказываний".

"Такое уже было, как и о машинах, что купили все губернаторы, виллы в Италии", – отметил Ким.