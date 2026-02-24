Экс-глава МИД сказал, был ли в течение 4 лет шанс завершить войну
- Владимир Огрызко отметил, что Украина могла завершить войну раньше, но это означало бы капитуляцию.
- Огрызко отмечает, что война продолжается за самобытность украинцев и завершить ее проигрышем будет нереалистично.
Российско-украинская война длится уже более 10 лет, полномасштабное вторжение – 4. За последние годы Украина могла быть инициатором его завершения, но тогда бы мы бы просто "подняли руки вверх".
Такое мнение 24 Канала озвучил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что во время размышлений о времени конец войны важно говорить и об условиях. Украина не может уступить, достойно борясь столько времени.
Смотрите также Кур назвал, кто может "убрать" Путина
Был ли в течение 4 лет шанс завершить войну?
Бывший глава МИД Украины отметил, что войну можно было остановить и на следующий день после полномасштабного вторжения. Однако тогда бы мы не смогли отстаивать национальные интересы – это была бы полная капитуляция.
Заметьте! Профессор американистики Скотт Лукас заметил, что Украина, теоретически, имеет возможность капитулировать и сейчас. Однако украинцы продолжают бороться, несмотря на отсутствие света, постоянные атаки и сложную ситуацию на фронте.
По мнению Огрызко, сейчас война является войной за самобытность украинцев, за то, что мы можем быть цивилизованной страной. В противном случае мы можем просто сдаться.
Прошло 4 года героического сопротивления. Россия выходит на свою финишную прямую. Поэтому говорить о том, что сейчас мы при любых обстоятельствах должны подписать то, что она хочет, – будет нереалистично,
– подчеркнул он.
Возможно ли завершить войну сейчас?
- В издании Politico предположили, что есть шансы завершить войну весной этого года. Этому способствует изменение позиции России в переговорах, которые могут быть достаточно перспективными.
- Между тем Владимир Зеленский заявил, что переговоры зашли в тупик из-за требований России официально признать ее контроль над оккупированными территориями Украины. Кроме того, сам Путин считает, что мир принесет ему много проблем.
- Также президент Украины отметил, что стабильный мир возможен только тогда, когда Владимир Путин согласится на прекращение огня и конструктивный диалог.