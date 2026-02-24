Российско-украинская война длится уже более 10 лет, полномасштабное вторжение – 4. За последние годы Украина могла быть инициатором его завершения, но тогда бы мы бы просто "подняли руки вверх".

Такое мнение 24 Канала озвучил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что во время размышлений о времени конец войны важно говорить и об условиях. Украина не может уступить, достойно борясь столько времени.

Был ли в течение 4 лет шанс завершить войну?

Бывший глава МИД Украины отметил, что войну можно было остановить и на следующий день после полномасштабного вторжения. Однако тогда бы мы не смогли отстаивать национальные интересы – это была бы полная капитуляция.

Заметьте! Профессор американистики Скотт Лукас заметил, что Украина, теоретически, имеет возможность капитулировать и сейчас. Однако украинцы продолжают бороться, несмотря на отсутствие света, постоянные атаки и сложную ситуацию на фронте.

По мнению Огрызко, сейчас война является войной за самобытность украинцев, за то, что мы можем быть цивилизованной страной. В противном случае мы можем просто сдаться.

Прошло 4 года героического сопротивления. Россия выходит на свою финишную прямую. Поэтому говорить о том, что сейчас мы при любых обстоятельствах должны подписать то, что она хочет, – будет нереалистично,

– подчеркнул он.

Возможно ли завершить войну сейчас?